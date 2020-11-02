Цены рублевых облигаций могут продолжить снижение под давлением внешних рисков - Промсвязьбанк

Снижение склонности к риску на глобальных рынках может привести к дальнейшему падению цен рублевых облигаций на текущей неделе, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.

"Дополнительным негативным фактором может стать победа Д. Байдена на выборах в США, от которого рынок ожидает усиления санкционного давления, - полагает эксперт банка. - От ФРС на этой неделе ждем подтверждения действующих стимулов и нейтрально оцениваем итоги заседания на облигации ЕМ. С учетом внешнего фона, доходность 10-летних ОФЗ на текущей неделе может подняться в диапазон 6,10 - 6,35% годовых".

Кривая доходность 10-летних ОФЗ по итогам прошлой недели выросла до 6,15% (+18 б.п. за неделю и +4 б.п. в пятницу). Распродажа проходила в большинстве облигаций развивающихся стран. За неделю 10-летние локальные гособлигации ЮАР выросли в доходности до 11,18% (+19 б.п.), Мексики - до 6,28% (+9 б.п.), Индии - до 5,88% (+4 б.п.), Колумбии - 5,77% (+7 б.п.), Турции - до 14,01% (+64 б.п.).

"Давление на рынок оказывают опасения негативного влияния второй волны коронавируса на глобальную экономику, снижение нефтяных цен с 41,8 до 37,5 долл за баррель Brent и ослабление валют ЕМ, - указывает Монастыршин. - Число заражений коронавирусом в мире превысило 2,8 млн человек за неделю и 45 млн человек с начала пандемии. Заметно ухудшается ситуация в США и Европе. В ряде европейских стран на прошлой неделе было объявлен месячный частичный локдаун (Англия, Германия, Франция, Ирландия, Португалия, Италия)".