Рубль в понедельник может протестировать отметку 80,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в понедельник может протестировать отметку 80,0 руб./$1 при высокой волатильности торгов, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.

"Краткосрочно/среднесрочно наиболее позитивным сценарием для рубля и российских активов будет сохранение политического «статус-кво» в США из-за более низкой вероятности ужесточения санкций против России администрацией Трампа, - полагает Полевой. - Но рейтинги говорят о высоких шансах Байдена, а он может с большим рвением подойти к использованию полномочий в рамках действующего санкционного законодательства".

Ситуация с COVID-19 также пока развивается по негативному сценарию, страны Европы вынуждены вводить локдауны, пусть и не такие жесткие, как весной. Поэтому рубль, вероятно, может оставаться под давлением на этой неделе, считает эксперт. Из локальных факторов, в среду ожидается анонс объема FX продаж по бюджетному правилу на ноябрь, хотя сама расчетная цифра (без поправки на ошибку предыдущего месяца) может быть ниже октябрьских 127 млрд руб., которые тогда заметно выросли как раз из-за ошибки.

Также эксперт "ЛОКО-Инвест" рекомендует не забывать о ежедневных продажах на 4 млрд руб. по сделкам со СБЕР/Аэрофлотом и ориентироваться на высокую волатильность.

"Пятничное снижение рубля на 0,8% (диапазон 78,80-79,60/USD) обеспечило ему второй худший результат среди ЕМ валют и -4,3% за неделю, - констатирует эксперт инвесткомпании. - Сказались минимальные изменения курса доллара и цен на нефть вкупе предвыборной осторожностью инвесторов. По данным CFTC на 27 октября, спекулятивный «лонг» в рубле рос пятую неделю подряд, но многие по-прежнему сохраняли «шорт», поэтому чистая позиция по рублю (-17,8% от общего числа контрактов) остается близкой к антирекордам за долгие годы".

По мнению Полевого, это дает надежду на ограниченный потенциал для дальнейших ухудшений, но это потребует ясности с итогами выборов в США, ближайшим трендом в нефти и ситуацией с пандемией.