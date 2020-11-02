Идея дня: предпочтение акциям Newmont - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают предпочтение акции одного из крупнейших золотодобытчиков Newmont (NEM_SPB), говорится в комментарии инвестбанка.

"3 ноября состоятся выборы президента США, и текущая неделя может стать самой волатильной за последние полгода. В этих условиях инвесторы могут обратить внимание на защитные активы, включая золото. Мы предпочитаем акции одного из крупнейших золотодобытчиков Newmont (NEM_SPB), который входит в наш Топ-10 акций США", - отмечают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".