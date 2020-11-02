Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Sberbank CIB и Мосбиржи, выборы в США:

- Совет директоров "Юнипро" обсудит дивиденды за девять месяцев, "Детский мир" опубликует результаты за 3К20;

- В понедельник выйдут производственные индексы PMI за октябрь для многих странах, в том числе в США, Китае, Японии и России;

- На двухдневной конференции (2–3 ноября) Мосбиржи и Sberbank CIB ожидаются выступления ведущих представителей бизнеса и государственных органов;

- Главным событием вторника станут президентские выборы в США. Первые результаты начнут появляться в среду утром (мск), когда торги в России проводиться не будут в связи с государственным праздником.