Доходности ОФЗ в понедельник могут повыситься еще на 3-5 б.п. - Sberbank CIB

Доходности ОФЗ в понедельник могут повыситься еще на 3-5 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Эксперты Sberbank CIB указывают, что доходность ОФЗ в прошедшую пятницу увеличилась на 7-10 б. п. из-за по-прежнему слабого глобального спроса на риск. В понедельник тенденция, вероятно, сохранится, и доходности могут повыситься еще на 3-5 б.п., полагают они.

Также специалисты отмечают, что на фоне падения цен на нефть после объявления о новых карантинных мерах в Европе давление на рубль усилилось. Рубль, по их мнению, может обновить локальные минимумы на фоне продолжающегося падения цен на нефть и высокой волатильности перед выборами в США.

Предстоящие выборы президента США обусловят в понедельник высокую волатильность на мировых рынках ценных бумаг, отмечают аналитики Sberbank CIB. Ограничения в связи с распространением коронавируса, введённые во многих странах, негативно влияют на фондовые рынки и конъюнктуру сырьевых товаров. В отсутствие внешнего позитива специалисты Sberbank CIB ожидают нейтральной динамики на российском рынке акций, не исключая небольшого снижения по итогам торгов в понедельник.

Котировки нефти марки Brent находятся под давлением у отметки $37/барр., что обусловлено дальнейшим ростом добычи в Ливии. В течение понедельника возможно отступление до $34,7-35,3/барр., но если индексы PMI для развитых стран будут оптимистичными, цена может остаться на уровне $37/барр., полагают в Sberbank CIB.