Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 79,3-80,1 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 79,3-80,1 руб./$1 и 92,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне распространения заболеваемости коронавирусом в мире, расширения карантинных мер и ухода инвесторов из рисковых активов, - отмечает Тузов. - Национальный карантин введен в ряде европейских стран, в том числе в Германии, Франции, Австрии, Испании. Цены на нефть также снижаются, по темпам сокращения подбираясь к апрельским показателям. Временную поддержку котировкам оказало сокращение добычи нефти в Мексиканском заливе из-за урагана "Зета", однако это обстоятельство не смогло удержать цены от очередного сокращения на длительный период".

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,72% (37,38 долларов за баррель), фьючерсы WTI на декабрь снизились на 2,21% (35,37 долларов за баррель). Эксперт напоминает, что с понедельника Мосбиржа запускает инструменты, которые позволят не останавливать торги даже при уходе котировок Brent в отрицательную зону.