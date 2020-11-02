Торги Brent в понедельник, скорее всего, пройдут в диапазоне $35-37/барр. - Промсвязьбанк

Нефть в понедельник останется под давлением, и ориентир диапазона торгов по марке Brent составляет $35-37 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Опасения дальнейшего падения спроса на энергоносители растут на фоне ужесточения карантинных мер по миру. Кроме того, отмечает управляющий эксперт банка Екатерина Крылова, нервозности рынкам добавляют и грядущие выборы президента в США.

Статистика от Baker Hughes показала рост нефтяных установок на 10 шт. - до 221 (максимум с мая).

"На негативном внешнем фоне мы полагаем, что нефть продолжит в понедельник оставаться под давлением, хотя чуть сгладить негатив может статистика по деловой активности в секторе промышленности за октябрь по Европе и Америке. Так, данные по Китаю от Caixin показали рост до 53,6 п. против 53 п. ранее. На день ориентируемся по Brent на диапазон $35-37 за баррель", - указывает Крылова.