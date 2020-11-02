Исключать возможности пробоя отметки отметка 80 руб./$1 нельзя - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что преградой для падения рубля является отметка 80 руб./$1, но ее пробоя исключать нельзя.

"За прошлую неделю рубль ослаб к доллару на 4,7%. В понедельник с утра на малоликвидном пока рынке Форекс падение рубля продолжается, "россиянин" снижается еще на 0,4%. Преградой для падения рубля является отметка 80 руб./$1, но ее пробоя исключать нельзя. В целом же курс российской валюты будет определять Банк России своим объемом валютных интервенций. Пока складывается впечатление, что ЦБ склонен максимально сдерживать девальвацию", - пишет эксперт в комментарии компании.