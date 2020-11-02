Возможен уход пары USD/RUB в район 80-82 руб./$1 - Промсвязьбанк

Давление на рубль в понедельник может сохраниться, и возможен уход пары USD/RUB в район 80-82 руб./$1, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Несмотря на признаки стабилизации ситуации на мировых фондовых рынках, вызванных неплохими данными по деловой активности в КНР (PMI в промышленности оказался чуть лучше прогнозов), цены на нефть продолжают снижаться на фоне вводимых в Европе карантинов, а неопределенность перед выборами в США остается высокой, отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов.

"Мы ждем, что давление внешних факторов на рубль в начале недели сохранится. В понедельник опасаемся выхода пары USD/RUB выше уровня 79-79,5 руб./$1 и подъема к району весенних пиков, в зону 80-82 руб./$1", - указывает он.