Главные события недели - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на предстоящей неделе во многих странах в понедельник и среду выйдут индексы PMI за октябрь, во вторник пройдут выборы в США, а в пятницу инвесторы будут следить за ежемесячным отчётом по рынку труда в США. Заседание ФРС США в четверг, по мнению специалистов, вряд ли окажет влияние на рынки.

2 ноября:

- Банк России опубликует доклад о денежно-кредитной политике;

- Совет директоров "Юнипро" обсудит дивиденды за девять месяцев, результаты "Детского мира" за 3К20;

- Выходят производственные индексы PMI за октябрь для многих стран, в том числе США, Китая, Японии и России;

- Двухдневная конференция "Мосбиржи" и Sberbank CIB: ожидаются выступления ведущих представителей бизнеса и госструктур.

3 ноября:

- Выборы в США: избираются президент, полностью Палата представителей и 35 из 100 членов Сената;

- Совет директоров ГМК "Норильский никель" обсудит дивиденды за 9М20.

4 ноября:

- Индексы активности в секторе услуг за октябрь по многим странам, в том числе по США, еврозоне, Китаю и Германии;

- Ежемесячный отчёт ADP по рынку труда в США за октябрь;

- Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на Международной выставке импортных товаров в Шанхае;

- Выходной день в России.

5 ноября:

- Заседания по денежно-кредитной политике ФРС США и Банка Англии;

- Статистика по заказам в промышленности Германии за сентябрь.

6 ноября:

- Ежемесячный отчёт Минтруда по рынку труда в США за октябрь.