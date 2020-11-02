Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в понедельник с понижения в пределах 0,4-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торги в понедельник с понижения в пределах 0,4-0,8%, отыгрывая достаточно сильную утреннюю просадку стоимости нефтяных фьючерсов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2670-2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2660, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2700, 2710 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильную утреннюю просадку стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине торгов, по мнению Манжоса, будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать публикация октябрьского значения индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM (18:00 мск).