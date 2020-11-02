Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре рухнул до 46,9 с 48,9 пункта в сентябре - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2020 года упал до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO).

Общее ухудшение деловой конъюнктуры в промышленных секторах РФ в первый месяц IV квартала было самым быстрым за пять месяцев, однако темпы падения были намного медленнее, чем в апреле текущего года.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.