Утренние прогнозы: уход в минус

В понедельник аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Самым слабым будет нефтегазовый сектор.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России неоднозначный. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно растут, реагируя на сильные данные по Китаю. С другой, нефть торгуется в глубоком минусе на новостях о возвращении тотальных карантинных мер в ряде стран Европы, включая Италию и Великобританию, а также росте добычи в Ливии и Ираке. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, а индекс доллара подрастает на 0,1%, торгуясь выше 94 пунктов. В начале торгов российский рынок может уйти в минус, а самым слабым будет нефтегазовый сектор".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2670-2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2660, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2700, 2710 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильную утреннюю просадку стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник российский рынок акций будут тянуть вниз бумаги нефтегазового сектора, которых очень много в индексе Мосбиржи. Сам же рублевый индикатор за прошлую неделю потерял 4,5%, показав худшую недельную динамику с середины апреля. Были пробиты поддержки 2800 и 2720 пунктов, теперь целью падения является район 2600 пунктов. Ждем, что "лучше рынка" снова будут бумаги черных металлургов на девальвации рубля и неплохой мировой конъюнктуре, однако при усилении распродаж рублевых активов накануне президентских выборов в США и они могут не устоять".