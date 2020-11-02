02 ноября 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: уход в минус
В понедельник аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Самым слабым будет нефтегазовый сектор.
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов понедельника в России неоднозначный. С одной стороны, азиатские индексы преимущественно растут, реагируя на сильные данные по Китаю. С другой, нефть торгуется в глубоком минусе на новостях о возвращении тотальных карантинных мер в ряде стран Европы, включая Италию и Великобританию, а также росте добычи в Ливии и Ираке. Сырьевые валюты преимущественно слабеют, а индекс доллара подрастает на 0,1%, торгуясь выше 94 пунктов. В начале торгов российский рынок может уйти в минус, а самым слабым будет нефтегазовый сектор".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,4-0,8%, в диапазоне 2670-2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2660, 2650 пунктов. Значимыми сопротивлениями вновь станут отметки 2700, 2710 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет достаточно сильную утреннюю просадку стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он может перейти в состояние временной консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В понедельник российский рынок акций будут тянуть вниз бумаги нефтегазового сектора, которых очень много в индексе Мосбиржи. Сам же рублевый индикатор за прошлую неделю потерял 4,5%, показав худшую недельную динамику с середины апреля. Были пробиты поддержки 2800 и 2720 пунктов, теперь целью падения является район 2600 пунктов. Ждем, что "лучше рынка" снова будут бумаги черных металлургов на девальвации рубля и неплохой мировой конъюнктуре, однако при усилении распродаж рублевых активов накануне президентских выборов в США и они могут не устоять".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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02 ноября 2020 года 12:14
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют покупать акции "Энел Россия" с целевой ценой 1,19 руб./акция, сообщается в обзоре банка.
Опубликованные результаты "Энел Россия" по МСФО за девять месяцев 2020 года оказались ожидаемо ниже, чем за аналогичный период 2019 года, по причине вывода Рефтинской... читать дальше
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02 ноября 2020 года 12:01
Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 79,00-82,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - на уровне 92,00-95,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.
"Поддержку рублю может оказать любая... читать дальше
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02 ноября 2020 года 11:37
Москва. 2 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил снижение вслед за падающей нефтью из-за обеспокоенности по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе, а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в преддверии президентских выборов в США; откат индекса МосБиржи сдерживается ослаблением рубля. читать дальше
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02 ноября 2020 года 11:34
BCS Express представил топ-5 акций США на текущую неделю: Xilinx, Texas Instruments, JPMorgan Chase, Dick’s Sporting Goods и Toll Brothers, говорится в комментарии инвесткомпании.
Xilinx: Прибыль на акцию и выручка за финансовый 2К21 (календарный 3К20) оказались выше консенсус-оценок.... читать дальше
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02 ноября 2020 года 11:18
оходности ОФЗ в понедельник могут повыситься еще на 3-5 б.п., говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.
Эксперты Sberbank CIB указывают, что доходность ОФЗ в прошедшую пятницу увеличилась на 7-10 б. п. из-за по-прежнему слабого глобального спроса на риск. В понедельник тенденция,... читать дальше
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02 ноября 2020 года 11:10
Снижение склонности к риску на глобальных рынках может привести к дальнейшему падению цен рублевых облигаций на текущей неделе, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Дмитрия Монастыршина.
"Дополнительным негативным фактором может стать победа Д. Байдена на выборах в США,... читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:52
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в понедельник, 2 ноября.
Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут "Детский мир" и "Мосэнерго" в связи с публикацией финансовых результатов по МСФО за 3К20. читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:45
Рубль в понедельник может протестировать отметку 80,0 руб./$1 при высокой волатильности торгов, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого.
"Краткосрочно/среднесрочно наиболее позитивным сценарием для рубля и российских активов будет сохранение... читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:37
налитики Sberbank CIB отмечают, что на предстоящей неделе во многих странах в понедельник и среду выйдут индексы PMI за октябрь, во вторник пройдут выборы в США, а в пятницу инвесторы будут следить за ежемесячным отчётом по рынку труда в США. Заседание ФРС США в четверг, по мнению специалистов,... читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:30
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 79,3-80,1 руб./$1 и 92,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.
"Рубль продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне... читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:28
Москва. 2 ноября. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне активно снижающейся нефти и выхода инвесторов из рисковых активов. читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:25
Нефть в понедельник останется под давлением, и ориентир диапазона торгов по марке Brent составляет $35-37 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка.
Опасения дальнейшего падения спроса на энергоносители растут на фоне ужесточения карантинных мер по миру. Кроме того, отмечает управляющий... читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:16
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отдают предпочтение акции одного из крупнейших золотодобытчиков Newmont (NEM_SPB), говорится в комментарии инвестбанка.
"3 ноября состоятся выборы президента США, и текущая неделя может стать самой волатильной за последние полгода. В этих условиях инвесторы могут... читать дальше
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02 ноября 2020 года 10:10
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут конференция Sberbank CIB и Мосбиржи, выборы в США:
- Совет директоров "Юнипро" обсудит дивиденды за девять месяцев, "Детский мир" опубликует результаты за 3К20;
- В... читать дальше
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02 ноября 2020 года 09:59
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2020 года упал до 46,9 пункта с 48,9 пункта в сентябре, согласно исследованию IHS Markit (SPB: INFO).
Общее ухудшение деловой конъюнктуры в промышленных секторах РФ в первый месяц IV квартала было самым быстрым... читать дальше
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