Brent опустилась до $36,74 за баррель

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются. Цены на нефть в понедельник продолжают снижаться.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average пережил худшие неделю и месяц с марта.

На рынке наблюдалась значительная волатильность в течение недели до президентских выборов. Ухудшение настроений инвесторов было связано с рекордным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, новыми ограничениями в Европе и неоднозначными квартальными результатами крупных технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

"Участники рынков опасаются повторения ситуации, которая наблюдалась в феврале и марте", - сказал старший рыночный аналитик IG Group Крис Бошам.

Несмотря на более оптимистичные статистические данные и улучшение финансовых показателей компаний, многие инвесторы опасаются последствий нового раунда ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса.

Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные министерства торговли страны.

Это максимальный подъем показателя после рекордного скачка в апреле этого года (на 12,2%).

Между тем расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 1,4%. Рост данного показателя продолжается уже пятый месяц подряд после существенного спада в марте-апреле.

Эксперты в среднем ожидали повышения доходов на 0,5% и расходов - на 1,1%, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics прогнозировали соответственно подъем на 0,4% и на 1%.

Существенное давление на основные индексы в пятницу оказали результаты и прогнозы крупных технологических компаний.

Бумаги Twitter Inc. (SPB: TWTR) рухнули на 21,11%. Компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в третьем квартале сократила чистую прибыль на 38%, при этом она оказалась хуже прогноза.

Капитализация Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 5,6%. Компания зафиксировала рекордную для четвертого финансового квартала выручку благодаря росту спроса на компьютеры Mac, а также iPad и цифровые сервисы компании в период пандемии коронавируса. Между тем продажи iPhone снизились из-за переноса на октябрь старта продаж новой линейки устройств, который традиционно приходится на сентябрь.

Цена бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) уменьшилась на 5,45%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер получил в третьем квартале рекордную выручку, а чистая прибыль за девять месяцев уже превзошла показатель за весь 2019 год, однако компания дала широкий диапазон прогноза роста выручки в четвертом квартале.

Акции Facebook Inc. (SPB: FB) упали на 6,31%. Компания, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, увеличила выручку в третьем квартале 2020 года благодаря росту доходов от рекламы, несмотря на продолжавшийся целый месяц бойкот компании ведущими мировыми производителями потребительских товаров. Между тем инвесторов обеспокоило, что компания отчиталась о снижении числа пользователей в США и Канаде, пишет CNBC.

В то же время акции Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подорожали на 3,8%. Холдинговая компания Google увеличила финансовые показатели в третьем квартале, в том числе благодаря возобновлению роста продаж рекламы.

Цена акций Activision Blizzard (SPB: ATVI) Inc. уменьшилась на 2,62%. Американский разработчик видеоигр в третьем квартале 2020 года увеличил чистую прибыль и выручку, однако годовой прогноз компании оказался менее оптимистичным по сравнению с ожиданиями аналитиков.

Бумаги Starbucks Corp. (SPB: SBUX) потеряли в цене 1,52%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о снижении чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале.

Акции Honeywell International (SPB: HON) Inc. сбавили 0,21%. Американская корпорация сократила прибыль и выручку в третьем квартале 2020 года, однако результаты превысили ожидания аналитиков, и компания дала оптимистичный прогноз на текущий квартал.

Стоимость бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 1,02%, хотя одна из крупнейших нефтяных компаний США завершила третий квартал с убытком из-за низких цен на сырье и ослабления спроса на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Акции Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1,06%. Крупнейшая американская нефтегазовая компания завершила с убытком третий квартал подряд впервые в своей истории на фоне падения доходов от добычи из-за падения цен на сырье и ослабления спроса на топливо в связи с пандемией COVID-19.

Котировки акций Altria Group (SPB: MO) Inc. снизились на 2,14%. Одна из крупнейших табачных компаний мира в третьем квартале 2020 года сократила чистый убыток и получила скорректированную прибыль и выручку выше ожиданий аналитиков.

Бумаги KKR & Co. опустились на 1,84%, несмотря на то, что американская инвесткомпания в третьем квартале 2020 года увеличила чистую прибыль более чем в четыре раза благодаря уверенному росту инвестиционного дохода.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 157,51 пункта (0,59%) и составил 26501,60 пункта. За неделю индикатор потерял 6,5%, что стало самым существенным недельным спадом с обвала рынка в связи с пандемией коронавируса в марте.

Standard & Poor's 500 снизился на 40,15 пункта (1,21%) - до 3269,96 пункта. Падение индекса за неделю составило 5,6%.

Nasdaq Composite потерял 274 пункта (2,45%) и составил 10911,59 пункта. За неделю индикатор опустился на 5,5%.

По итогам октября все три индекса потеряли более 2%, при этом они продемонстрировали снижение по итогам второго месяца подряд.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник повышаются на признаках дальнейшего восстановления экономики Китая.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре составил 51,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, что является максимальной отметкой с марта. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку восьмой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале.

Эксперты в среднем оценивали значение промышленного PMI в октябре на уровне 51,3 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Между тем значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет. Показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. Индикатор находится выше отметки в 50 пунктов по итогам восьмого месяца подряд.

При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до максимума почти за десятилетие - с января 2011 года. Индекс достиг 53,6 пункта по сравнению с 53 пункта в сентябре. Его значение остается выше 50 пунктов шесть месяцев подряд.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора в прошлом месяце до 52,8 пункта.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК вырос на 0,2%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%.

Наиболее существенно в ходе торгов в Гонконге растут котировки акций автомобильной Geely Automobile Holdings Ltd. - на 11,4%, а также банков China Construction Bank Corp. - на 5,1%, Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. - на 4,1%, Bank of Communications Co. Ltd. - на 3,9%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. прибавляют в цене 0,6%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - 1,1%.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам сессии увеличился на 1,5%.

В число лидеров подъема входят акции Nippon Express (+9,9%), Kawasaki Heavy Industries Ltd. (+6,5%) и Konica Minolta (+6,4%).

Бумаги производителя бытовой электроники Sony дорожают на 0,9%, автомобильной Toyota Motor - на 2,2%.

Между тем рыночная стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 1,6%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:51 МСК поднялся на 1,5%.

Котировки акций одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысились на 1,4%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 3,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,4%.

Наиболее значительно подорожали акции финансовой компании AMP Ltd. (+9,8%), строительных CSR Ltd. (+5,7%) и Boral Ltd. (+5,5%).

Число разрешений на строительство домов в Австралии в сентябре взлетело на 15,4% относительно предыдущего месяца. При этом аналитики ожидали подъема всего на 1,3%.

При этом рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,1%.

Цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца.

В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 МСК в понедельник составляет $36,74 за баррель, что на $1,2 (3,16%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,8%). Декабрьский фьючерс, срок которого истек в пятницу, потерял в цене $0,19 (0,5%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $34,54 за баррель, что на $1,25 (3,49%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,38 (1,1%) - до минимума с 1 июня.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет "около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления".

"Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос", - сказал Паттерсон агентству S&P Global Platts.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок.

"Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с", - считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.