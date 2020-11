Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 2ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы существенно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом индикатор Dow Jones Industrial Average пережил худшие неделю и месяц с марта. На рынке наблюдалась значительная волатильность в течение недели до президентских выборов. Ухудшение настроений инвесторов было связано с рекордным ростом числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, новыми ограничениями в Европе и неоднозначными квартальными результатами крупных технологических компаний.

Несмотря на более оптимистичные статистические данные и улучшение финансовых показателей компаний, многие инвесторы опасаются последствий нового раунда ограничений, направленных на сдерживание темпов распространения коронавируса. Существенное давление на основные индексы в пятницу оказали результаты и прогнозы крупных технологических компаний, таких как Twitter Inc. (SPB: TWTR), Facebook Inc. (SPB: FB) Apple Inc. (SPB: AAPL), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN)

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются на признаках дальнейшего восстановления экономики Китая. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:50 МСК вырос на 0,2%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам сессии увеличился на 1,47%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:51 МСК поднялся на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в октябре составил 51,4 пункта по сравнению с 51,5 пункта месяцем ранее, что является максимальной отметкой с марта. Эксперты в среднем оценивали значение промышленного PMI в октябре на уровне 51,3 пункта. Между тем значение PMI сферы услуг и строительства КНР в октябре достигло максимального уровня за семь лет. Показатель составил 56,2 пункта против 55,9 пункта месяцем ранее. При этом промышленный PMI в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в октябре подскочил до максимума почти за десятилетие - с января 2011 года. Индекс достиг 53,6 пункта по сравнению с 53 пункта в сентябре (аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора до 52,8 пункта).

В свою очередь цены на нефть в понедельник продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца. В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в понедельник составила $36,5 за баррель, что на 3,8% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на 0,8%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $34,3 за баррель, что на 4,16% ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на 1,1% - до минимума с 1 июня.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19. Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,118 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,827 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 октября не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 709,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-13" (+0,27%), "ЧТПЗ БО-001Р-04" (+0,26%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,22%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-04" (-0,29%), "РЖД-001P-13R" (-0,24%) и "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 99,03% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-352R на 1 млрд 980,66 млн рублей и 67,39% выпуска серии ИОС_PRT_SBPPRP85-5Y-001Р-353R на 1 млрд 347,78 млн рублей. Номинальный объем каждого из двух выпусков - 2 млрд рублей. Срок обращения выпусков - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 7 млрд 244,692 млн рублей. Сбор заявок прошел 28 октября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 5,2% годовых. Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года.

Банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) завершил размещение облигаций серии БО-ПБ01 номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 85,18% выпуска на 1 млрд 703,531 млн рублей. Размещение выпуска началось 7 августа. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 5% годовых, купоны квартальные. Срок обращения выпуска - один год.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N2 серии 001Р-17Р номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 13,4% выпуска на 134,287 млн рублей. Размещение выпуска началось 28 сентября. Дата погашения допвыпуска - 31 июля 2030 года. Облигации размещались по цене 101% от номинала. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых. 24 августа банк начал размещение допвыпуска N1 объемом 1 млрд рублей. Облигации размещаются по цене 101% от номинала до сих пор.

Кроме того, Газпромбанк принял решение досрочно погасить жилищные облигации с ипотечным покрытием серии 1-ИП классов "А" и "Б". Погашение пройдет в дату окончания 24-го купона (25 ноября) по непогашенной номинальной стоимости. Сумма выплат по классу "А" составит 1 млрд 301,860 млн рублей, по классу "Б" - 650 млн 929,907 тыс. рублей. Банк разместил облигации серии 1-ИП классов "А" и "Б" общим номинальным объемом 7 млрд рублей в декабре 2014 года. Размещение облигаций класса "А" на 4 млрд 666,667 млн рублей и класса "Б" на 2 млрд 333,333 млн рублей прошло по закрытой подписке. Приобретателями облигаций выступили "ВЭБ Капитал" и ВЭБ. Согласно эмиссионным документам, дата погашения выпусков - 27 апреля 2048 года.

ГК "Автодор" установила ставку 1-го купона облигаций серии 002Р-05 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Срок обращения выпуска - 27 лет. Компания начнет размещение данного выпуска 3 ноября. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций на 4 млрд рублей серии 001Р-01 на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,68% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 октября. Техразмещение выпуска запланировано на 3 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 20 млрд рублей. В рамках 25-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. На данный момент облигаций компании в обращении нет.

OOO "СФО МОС МСП 5" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 4 млрд рублей на уровне 5,85% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 28 октября до 15:00 МСК 30 октября. Купоны будут выплачиваться каждое 26-е число ежемесячно. Ставки 2-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона. Дата погашения выпуска - 26 ноября 2034 года. Ожидаемая дюрация выпуска - 1,7-1,8 года. Техразмещение запланировано на 3 ноября. ООО "СФО МОС МСП 5" создано для реализации проекта по секьюритизации кредитов, предоставленных МСП банком.

КБ "Ренессанс кредит" начал премаркетинг 5-летнего выпуска облигаций серии БО-06 с офертой через 3 года объемом не более 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона, даты сбора книги заявок и техразмещения будут определены позднее.

ООО "Финконсалт" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 5,39% годовых. Компания разместила 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны ставке ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны.

Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 11-20-го купонов облигаций 4-й серии в размере 0,01% годовых. Банк разместил 4-й выпуск 10-летних облигаций объемом 5 млрд рублей в ноябре 2015 года по ставке 11,9% годовых. По бондам выплачиваются полугодовые купоны.

ПАО "ГТЛК" выкупило в рамках оферты 46,06% облигаций серии БО-06 на 1 млрд 842,605 млн рублей. При этом весь объем был реализован в тот же день в ходе вторичного размещения. Сбор заявок в рамках вторичного размещения прошел 29 октября, в день исполнения оферты. Финальный ориентир цены вторичного размещения составил 100,1% от номинала, ему соответствует доходность к оферте (с исполнением 27 октября 2022 года) на уровне 7% годовых. Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через два года - 6,88% годовых.

Экспобанк приобрел по оферте 378 тыс. 327 облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 18,91% выпуска. Банк разместил 3-летние облигации объемом 2 млрд рублей в октябре 2019 года по ставке 8,75% годовых. Ставка текущего купона - 6,75% годовых. В обращении нет других выпусков облигаций банка.