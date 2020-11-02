Вступили в силу изменения весов акций "Аэрофлота" в индексах MSCI Small Cap после недавнего размещения допэмиссии.

Как сообщалось, индексный провайдер MSCI объявил об увеличении числа акций (NoS) "Аэрофлота" по итогам проведенной допэмиссии - до 2 млрд 444 млн 535 тыс., оставив FIF без изменений - 0,45, что привело к повышению веса этих бумаг в индексах MSCI Small Cap.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) подвел итоги допэмиссии акций, направленной на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса перевозок. Организатором размещения выступил "ВТБ Капитал". Компания разместила 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу).

Акции на большую часть этой суммы - 50 млрд руб. - приобрела РФ на средства Фонда национального благосостояния. Около 30 млрд руб. внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока (объем их участия не раскрывался).

Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос в 2,2 раза - до 2 млрд 444 млн 535 тыс. 448 акций.