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30 октября 2020 года 20:16

Рубль вечером снижается к доллару и евро на фоне бегства инвесторов из рисковых активов

Москва. 30 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за неопределенности относительно итогов президентских выборов в США и введения в ряде стран новых карантинных мер.

Курс доллара США составил 79,47 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 59 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,57 руб./EUR1, подорожав на 57 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,1 копейки - до 85,36 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах. В последний день недели большинство мировых рынков демонстрирует негативную динамику, что отрицательно сказывается на валютах emerging markets, в том числе рубле. Инвесторы активно выходят из рисковых активов на фоне ухудшения статистики по заболеваемости COVID-19 в мире и перед президентским выборами в США.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, к пятнице во всем мире с начала пандемии было зафиксировано 45 млн 18 тыс. 354 случая заражения коронавирусом, а число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 181 тыс. 27 человек. Выздоровели 30 млн 298 тыс. 756.

США накануне поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

Тем временем, как сообщил американский Минторг, доходы населения США в сентябре выросли на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальный подъем показателя после рекордного скачка в апреле этого года (на 12,2%). Расходы американцев в прошлом месяце увеличились на 1,4%. Рост показателя продолжается уже пятый месяц подряд после существенного спада в марте-апреле.

Эксперты в среднем ожидали повышения доходов на 0,5% и расходов - на 1,1%, по данным MarketWatch. Респонденты Trading Economics прогнозировали соответственно подъем на 0,4% и на 1%.

В пятницу также стало известно, что экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2020 года выросла рекордными темпами - на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 4,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП на 9,4% относительно второго квартала и снижение на 7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Во втором квартале текущего года ВВП еврозоны рухнул на 11,8% относительно предыдущего квартала - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 1995 году - на фоне пандемии коронавируса. Падение ВВП в годовом выражении в апреле-июне составило рекордные 14,8%.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о возможности скорректировать свои инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступившая по итогам очередного заседания Центробанка, пообещала, что в декабре ЕЦБ "откалибрует" имеющиеся инструменты денежно-кредитной политики надлежащим образом, чтобы сохранить благоприятные финансовые условия для стимулирования восстановления экономики и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич, рыночная конъюнктура для рубля вечером в пятницу остается негативной. "Индексы США снижаются, нефть Brent опустились ниже $38 за баррель. Кроме того, наблюдается рекордный рост заболеваемости в США и странах Европы, а также неопределенность вокруг итогов выборов в США, которые будут подведены уже на следующей неделе. В предыдущие дни паре "доллар-рубль" не удалось сходу пройти важный уровень сопротивления 79,0-79,5 руб./$1, который соответствует сентябрьским максимумам, и в пятницу рубль проторговывает данный диапазон. При этом курс евро уже находится на максимумах сентября (вблизи 92,6 руб./EUR1) из-за более высокого курса европейской валюты относительно доллара на глобальном рынке. В ближайшее время ждем сохранения волатильности на рынках и давления на рисковые активы. В этом ключе для рубля ситуация складывается неблагоприятно - пробой уровня 79,0-79,5 руб. по паре "доллар-рубль" открывает дорогу к экстремумам весны - 80-82 руб./$1, по евро - к уровню 95 руб./EUR1", - отметил он.

"Все взгляды прикованы к США, где уже через несколько дней, 3 ноября, состоятся президентские выборы. Кого изберут американцы - Джо Байдена или Дональда Трампа - интрига. Несмотря на то, что во всех национальных рейтингах лидирует демократ Байден, у Трампа, представляющего республиканскую партию, есть все шансы переизбраться на второй срок. От итогов выборов будет зависеть то, как поведет себя доллар, но в какую сторону и до каких значений будет меняться курс американской валюты предугадать пока сложно. На рубль эти события, возможно, окажут ситуативное влияние, однако главным фактором, влияющим на курс российской валюты, остается нефть", - говорит операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться вечером в пятницу и могут продемонстрировать максимальное недельное падение с апреля. Кроме того, нефть может продемонстрировать снижение по итогам второго месяца подряд. При этом октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,72% - до $37,38 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 2,21% - до $35,37 за баррель.

Поддержку рынку в пятницу, в частности, оказали новости о сокращении добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 85% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Однако этот фактор является временным, поскольку, по данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), "Зета" может рассеяться уже в пятницу, что позволит начать восстановление добычи.

Давление на рынок продолжает оказывать рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

"Нефть марки Brent торгуется ниже отметки 38 долларов за баррель. Основная причина падения цены - опасения по поводу того, что рост заражений коронавирусной инфекцией в США и еврозоне может негативно отразиться на спросе. ОПЕК+ сохраняет планы по увеличению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки в январе, однако Россия и Саудовская Аравия выступают за снижение добычи, так как смена курса в сторону сокращения могла бы поддержать оптимизм на рынке. Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 30 ноября", - отмечает Зотов.

ЦБ РФ 28 октября продал валюту на 10 млрд рублей, следует из данных Банка России. 26 и 27 октября ЦБ продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 46,24 копейки, до 79,3323 руб./$1, и поднял курс евро на 2,73 копейки, до 92,6284 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в пятницу на 5,36 копейки по отношению к четвергу и составил 79,1793 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 3,35 копейки и составил 79,2202 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 435,63 млн, из которых $743,559 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 692,071 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 48,76 копейки, до 92,4528 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 14,96 копейки и составил 92,4679 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR488,915 млн, из которых EUR192,794 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR296,121 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,49% и 4,53% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 4,56%, 4,65% и 4,67% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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