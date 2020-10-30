Рынок акций РФ на неделе обвалился к уровням весны вслед за миром из-за новой волны Covid-19

Рынок акций РФ в конце октября обвалился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне роста числа заражений COVID-19 в США и Европе и неспособности законодателей в США принять новый пакет мер стимулирования экономики до президентских выборов. Индексы откатились к уровням апреля-мая: индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, индекс РТС - ниже 1070 пунктов на фоне ослабления рубля.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 22 до 28 октября составил $20 млн (первая неделя притока за последние 5 недель) против $40 млн оттока неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $10 млн по сравнению с чистым оттоком $30 млн на предыдущей неделе.

В период с 26 по 30 октября индекс МосБиржи упал на 4,5% и составил 2690,59 пункта, индекс РТС потерял 8,4% и достиг 1066,6 пункта на фоне роста доллара до 79,45 руб./$1 (+3,33 рубля) и упавшей декабрьской нефти Brent в район $37,4 за баррель (-10,1%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения на фоне негативной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры из-за дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом в мире; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2800 пунктов и просел ниже 2790 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,4%), индекс РТС опустился в район 1150 пунктов.

"Аэрофлот" подвел итоги допэмиссии акций, направленной на стабилизацию деятельности в условия COVID-кризиса перевозок. Компания разместила 1 млрд 333 млн 919 тыс. 149 обыкновенных акций и привлекла 80,04 млрд руб. (по цене 60 руб. за бумагу). Уставный капитал "Аэрофлота" по итогам SPO вырос в 2,2 раза, до 2 млрд 444 млн 535 тыс. 448 акций; доля РФ в компании (владеет через Росимущество) выросла с 51,17% до 57,34%, доля акций в свободном обращении уменьшилась с 40,9% до 40,65%.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил мнение, что на данный момент основной угрозой для Соединенных Штатов является Россия, а Китай - главным конкурентом. Нефть Brent просела в район $40,6 за баррель на фоне устойчивого увеличения добычи в Ливии - добыча госнефтекомпании National Oil Corp. (NOC) достигла 560 тыс. б/с и компания сообщила, что через месяц добыча превысит 1 млн б/с.

Во вторник рынок акций продолжил снижение под давлением негативной динамики внешних фондовых площадок из-за роста заболеваемости коронавирусом в мире при слабых надеждах на принятие нового пакета стимулов в Штатах до ноябрьских президентских выборов; индекс МосБиржи откатился в район 2760 пунктов (минимум с июля), индекс РТС просел к 1130 пунктам; лидерами отката выступили бумаги "РусАла" (-3%) на опасениях сокращения дивидендов "Норникелем" (-2,1%).

Франция, Германия, Испания и Италия начали ужесточать вирусные ограничения. Нефть Brent в рамках коррекции отскочила выше $41 за баррель на фоне прихода нового урагана в Мексиканский залив.

В среду рынок акций РФ вновь обвалился вслед за падением мировых площадок и нефтью на фоне продолжающегося роста заражений коронавирусом COVID-19 в мире и несбывшихся надежд на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов - лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября. Индексы МосБиржи и РТС не удержали рубежи 2700 и 1100 пунктов соответственно, обновив минимумы с апреля-мая, при этом откат индекса РТС (-4,7%) стал рекордным с мая.

Нефть Brent не удержала рубеж $40 за баррель и протестировала отметку $39 за баррель после выхода в США недельной статистики о росте запасов нефти.

"Мосбиржа" в среду начала торги GDR российской ж/д группы Globaltrans, вошедших в первый котировальный список (одна GDR представляет одну обыкновенную акцию), по итогам сессии расписки упали на 6%.

В четверг снижение рынка акций сменилось отскоком под занавес торгов на фоне ослабления распродаж в нефти (Brent падала к уровням апреля, в район $36,6 за баррель, но затем отыграла более $1) и коррекционного отскока в США на фоне сильной статистики по ВВП за III квартал (+33,1%), превысившей ожидания. Индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов, индекс РТС отскочил к 1080 пунктам (днем индикатор обновил минимум с апреля, опустившись в район 1060 пунктов). Акции девелопера "Самолет" в первый день торгов на "Московской бирже" стабилизировались вблизи цены IPO - 950 рублей за штуку (к закрытию сессии цена составила 953 рубля), хотя в первые минуты торгов разброс цен был довольно большим - 908-1053 рубля за штуку.

Президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявил, что государство будет способствовать развитию крупных IT и цифровых компаний. Президент РФ отметил хорошие перспективы у "Яндекса", Mail.ru Group, "Ростелекома" и Сбербанка, что локально поддержало акции этих компаний.

Франция ввела частичный локдаун с 30 октября до 1 декабря, Германия также ввела новые ограничения со 2 ноября до конца месяца.

В пятницу на рынок акций РФ вернулись распродажи из-за очередного ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США; откат индекса МосБиржи сдерживался ослаблением рубля, индекс РТС просел ниже 1070 пунктов на фоне отката нефти Brent в район $37,4 за баррель.

По итогам недели с 26 по 30 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели бумаги "НОВАТЭКа" (-10%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-9%), "Мечела" (-9% и -7% "префы"); лучше рынка оказались бумаги "Акрона" (+5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+3%), ПАО "Россети Сибирь" (+3%).

Динамику рынка акций РФ в начале ноября будут определять итоги президентских выборов в США 3 ноября, в преддверии которых вероятно дальнейшее сокращение позиций инвесторами в рисковых активах. С учетом того, что в России 4 ноября выходной и "Мосбиржа" не работает, торговый день 5 ноября может начаться с ощутимого "гэпа". В случае победы на американских выборах демократа Джо Байдена реакция инвесторов может оказаться негативной из-за ожиданий усиления санкционного давления на Россию. Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает рубеж 2600 пунктов, сопротивлением - 2750 пунктов, для индекса РТС коридор может составить 1000-1200 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".