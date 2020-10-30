Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением вслед за миром из-за роста заражений COVID-19

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение вслед за внешними фондовыми биржами и нефтью на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2690,59 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1066,6 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 79,45 рубля (+0,58 рубля), золото - до $1879,4 за унцию (+0,6%).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС снизились на 4,5-8,4%, доллар подорожал на 3,33 рубля.

Подешевели в пятницу акции "Московской Биржи" (-4,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,7% и -0,6% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -2% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на мировых рынках сохраняется напряженная ситуация из-за рекордно высокого прироста инфицированных COVID-19 и введения карантинных мер в Европе, что усиливает опасения по поводу перспектив мирового роста.

Зафиксирован рекордный прирост случаев заболевания COVID-19 - более 500 тыс. инфицированных в сутки, также волатильность на рынках сохраняется в преддверии президентских выборов в США (индекс волатильности превысил отметку 40 пунктов). Перспективы победы на выборах в США Джозефа Байдена оказывают давление на углеводороды и побуждают инвесторов выходить из рискованных активов, отмечает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, во время утренней просадки индекс МосБиржи опускался ниже 2665 пунктов, но дальнейшего развития продажи не получили, рынок смог отыграть часть потерь. Нефть также делала попытки отскока, но вечером продажи преобладали.

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) отчиталась о росте чистой прибыли в III квартале на 2,7%, до 5,598 млрд рублей. Рост комиссионных доходов составил 30%, до 8,320 млрд рублей.

Доллар превысил уровень 79 руб./$1, что оправданно лишь при крайне спекулятивных надеждах. Поэтому ставки против перепроданного рубля на этих значениях являются очень рискованным мероприятием. В ноябре Минфин, скорее всего, увеличит продажи валюты в рамках бюджетного правила, поскольку средняя цена на нефть в октябре была ниже сентябрьской. На текущий момент негатив в рубле формируется за счет слабых аппетитов к риску на глобальном рынке и слабостью нефти, но внутренние факторы больше говорят в пользу рубля (размещения ОФЗ проходят с крайне высоким спросом).

Рост ВВП еврозоны за III квартал составил 12,7%, что оказалось лучше прогнозов. Дефляция в еврозоне осталась на уровне 0,3%. Наиболее активный рост в Европе демонстрировал сектор нефти и газа, а бумаги производителей бытовых товаров были под давлением. Нефть Brent завершает неделю с потерями более 10%, поводом для отскока в дальнейшем может стать техническая перепроданность. До совещания ОПЕК+ еще целый месяц (пройдёт 30 ноября и 1 декабря).

Российскому рынку акций пока сложно выбраться из-под влияния внешнего негатива, хотя падение в конце недели уже не носило обвального характера. Тем не менее, признаков акцентированного разворота пока нет - как по объемам, так и по разворотным фигурам, считает Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, активность торгов в конце недели сократилась. Среди бумаг, входящих в расчет индекса МосБиржи, лучше рынка выглядели акции "Татнефти", НЛМК и "Аэрофлота". Подешевели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) после выхода финотчета за полугодие, упали бумаги "Мосбиржи", несмотря на положительные результаты за 3-й квартал по МСФО (чистая прибыль выросла на 2,7% в годовом выражении).

Ниже уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи находятся линии Фибоначчи по экстремальным значениям за три года (2672 пункта) и с начала года (2650 пунктов). Индекс МосБиржи при этом находится на 17% ниже максимальных значений года, ведущие нефтегазовые бумаги торгуются на 28-52% ниже максимумов с начала года, отражая более слабую динамику отраслевого индекса. Падение индекса МосБиржи на текущей неделе более чем на 4% привело к смещению отдельных технических индикаторов к зоне перепроданности. Технический индикатор RSI за период 9 дней находится на уровне 25-26%, что составляет минимальное значение с марта текущего года.

Следующая неделя обещает быть значимой с точки зрения возможного движения как российских, так и ведущих зарубежных индексов. В случае победы Байдена на президентских выборах в США первая реакция американского фондового рынка может быть положительной на фоне снижения неопределенности и повышения шансов на внутриполитическую нормализацию. Пока же неопределенность в победе одного из кандидатов усиливает волатильности на рынках, констатирует аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, многие страны, особенно в Европе, в последние дни фиксировали рекордное или близкое к рекордному число новых случаев заражения коронавирусом, что усилило опасения второй волны заражений. Франция ввела режим самоизоляции, Германия - ограниченный карантин. Сдерживающими факторами для нефти остаются не только ожидания слабого спроса из-за пандемии и связанного с ней карантина, но и прогноз по добыче нефти странами ОПЕК+. Согласно условиям сделки ОПЕК+, со следующего года страны-участницы нарастят добычу нефти, и в итоге снижение добычи должно составлять уже 5,8 млн б/с до конца апреля 2022 года против снижения на 7,7 млн б/с на период до конца текущего года, где базой отсчета взят октябрь 2018 года.

Крайне маловероятно, что добыча нефти начнет подниматься с января. Вместо этого странам ОПЕК и ее союзникам (ОПЕК+) в самом деле потребуется сокращать добычу и дальше, учитывая слабые ожидания по спросу.

Весь мир ждет повторения весеннего "локдауна", поэтому эти ожидания вкупе с дальнейшими перспективами снижения экономики уже заложены в рыночные котировки, но слова президента РФ Путина о том, что новых серьезных изменений в налогообложении нефтедобычи не планируется, дали свой эффект. Ранее в сентябре акции ряда компаний, в особенности "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа", снижались после новостей об отмене льгот по НДПИ.

ВТО не так давно скорректировала прогнозы падения мировой торговли в этом году: если в начале пандемии заявлялось, что торговля по итогам года может просесть в диапазоне от 13% до 33%, то теперь ее сокращение прогнозируется на уровне 10%, а в 2021 году вообще ожидается рост на 8%, напомнил Абелев.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,5-1,6% на данных о рекордном подъеме американской экономики в III квартале. ВВП США вырос в третьем квартале на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

Днем ранее американский рынок акций заметно упал в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 2%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 подрос на 0,2%, FTSE и DAX просели на 0,3-0,7%), "минусует" Америка (индекс S&P 500 просел на 1,6%, к 3257 пунктам).

Японский индекс Nikkei 225 снизился пятый день подряд, показав максимальное недельное падение более чем за два месяца, отмечает Trading Economics.

Нефть в пятницу после нескольких попыток коррекции продолжила снижение; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,2 ниже уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $37,42 за баррель (-0,6% и -3,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $35,43 за баррель (-2,1% и -3,3% накануне).

Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-7,3%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-3,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,9%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,8%), Petropavlovsk (-2,3%).

Золотодобытчик Petropavlovsk по итогам 1-го полугодия 2020 года увеличил EBITDA почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $192,6 млн, сообщила компания. Выручка Petropavlovsk по итогам полугодия выросла на 71%, до $522,7 млн. При этом чистый убыток составил $22 млн против прибыли $3,9 млн годом ранее - компания объясняет это неденежными потерями на $122,2 млн, связанными с конвертируемыми бондами.

Подросли бумаги ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+5,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+3,3%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+2,9%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,44 млрд рублей (из них 15,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,94 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 4,65 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").