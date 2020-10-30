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30 октября 2020 года 19:02

Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за миром на фоне новой волны ограничений из-за COVID-19

Москва. 30 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за мировыми рынкам на фоне объявления новых карантинных ограничений в США и Европе для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Тенденция к ценовому снижению на мировых долговых рынках сформировалась в первый же торговый день недели на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы в условиях продолжающегося активного роста числа инфицированных COVID-19 по всему миру, что грозит мировой экономике новой волной заметного падения. Кроме того, на мировые рынки давила неопределенность, связанная с приближающимися президентскими выборами в США.

Цены российских суверенных еврооблигаций во вторник не продемонстрировали ярко выраженной динамики на фоне противоречивых внешних сигналов. Инвесторы ждали новостей относительно принятия новой программы бюджетного стимулирования в США. Кроме того, участники рынка внимательно следили за статистикой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Заметное падение всех мировых рынков произошло в середине недели под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" на фоне новостей о возможных новых локдаунах во многих европейских странах и США для предотвращения распространения инфекции COVID-19. Это ставит серьезный вопрос о темпах и сроках восстановления мировой экономики, заметно пострадавшей в первую волну пандемии. К тому же в США демократы и Белый дом так и не смогли прийти к соглашению относительно новой программы бюджетных стимулов.

Американские фондовые индексы рухнули более чем на 3% по итогам торгов 28 октября в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. По состоянию на 27 октября среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 71,832 тыс. в сутки. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с 30 октября. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент. Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

После сильного падения ситуация на мировых рынках в четверг стабилизировалась, что позитивно сказалось и на динамике отечественных евробондов, которые также приостановили падение, но вот сил для формирования тенденции к росту у инвесторов было недостаточно. Небольшой спрос присутствовал лишь в "коротких" выпусках евробондов РФ. Некоторые инвесторы решили прикупить подешевевшие с начала недели бумаги, но спрос был точечным и присутствовал в основном лишь в наименее рискованном "коротком" сегменте рынка.

В последний день недели инициатива на рынке российских еврооблигаций вновь оказалась в руках продавцов, чему способствовала новая волна падения на мировых рынках из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19, а также в ожидании приближающихся президентских выборов в Соединенных Штатах.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 1,72% (их доходность выросла на 12 базисных пунктов - до 3,52% годовых), с погашением в 2042 году - на 1,63% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 11 пунктов и составил 240 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,04% (их доходность выросла на 6,5 базисных пункта - до 3,415% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,35%, подешевев до 112,6% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта - до 2,2% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,61%, до 114,36% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов и составила 2,01% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,28%, до 109,58% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 9 пунктов, составив 129 базисных пунктов).

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,65% и составила 115% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 20 пунктов и 30 октября составил 210 базисных пунктов).

Ситуация на рынке валютных гособлигаций России на следующей неделе может оказаться очень волатильной, что будет связано с президентскими выборами в США, итоги которых и их последствия в настоящее время представляют большую неопределенность для мировых рынков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, конъюнктура мировых рынков будет нестабильной из-за продолжающегося роста числа инфицированных COVID-19 в мире, что вынуждает многие страны возобновить карантинные ограничения, а это в свою очередь негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики после первой волны эпидемии. Но самым важным событием начала ноября станут выборы президента в Соединенных Штатах, от итогов которых и от признания их результатов обеими сторонами (как республиканцами, так и демократами) будет сильно зависеть то, в какую сторону двинутся рынки.


Опубликовано: /Финмаркет/
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