Худшее, скорее всего, позади: нефтегаз и металлурги РФ могут принести хорошую прибыль - "ВТБ Капитал"

Худшее для рынков, скорее всего, позади, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Все плохое, что могло случиться, уже произошло (падение цен на сырье, "локдауны", закрытие границ). А так как весь негатив, который мы видели в этом году, стал следствием пандемии COVID-19, есть надежда на то, что в IV квартале 2020 года и в 2021 году ситуация будет развиваться более позитивно", - сказал Зиновьев в интервью агентству "Интерфакс" в рамках форума "Россия зовет!".

По мнению трейдера, наиболее недооцененными на рынке акций РФ в настоящее время являются нефтегазовый и металлургический секторы, которые в ближайшие два-три месяца могут обеспечить инвесторам хорошую прибыль.

ВЫБОРЫ В США: НЕВАЖНО, КТО ПОБЕДИТ

"Неважно, кто победит в американских выборах, стимулы после избрания нового президента США в любом случае будут. И стимулы очень существенные - до триллиона долларов, которые будут запущены в конце текущего - в начале следующего года для того, чтобы помочь американской экономике. Кроме того, после завершения президентских выборов в США с рынков уйдет нервозность и неопределенность", - сказал эксперт.

По мнению Зиновьева, запуск стимулирующих программ в Америке, прежде всего, приведет к ослаблению доллара США, что, в свою очередь, должно запустить новый цикл роста цен на сырьевых рынках и повысить интерес инвесторов к EM (развивающиеся рынки).

Однако до тех пор, пока выборы не состоялись, на рынке, скорее всего, сохранится нервозность. "Вполне возможно, что до 3 ноября будет еще волатильность на рынках", - отметил эксперт.

По его мнению, лучше подождать результатов выборов президента США и уже после формировать портфель.

В ОЖИДАНИИ ВАКЦИНЫ

Вторым позитивным фактором для рынков, как ожидает трейдер "ВТБ Капитала", станет вакцина от COVID-19, что просто является вопросом времени.

"В настоящее время многие компании в разных странах работают над разработкой вакцины от короновируса. Это просто вопрос времени, будет ли действующая вакцина в конце этого года или в первом квартале следующего, но то, что она будет, никто не отрицает", - сказал Зиновьев.

Как считает эксперт, с появлением вакцины начнется новый этап: все ограничения, которые вводились разными странами, при массовой вакцинации людей будут больше не нужны. "Глобальная экономика будет перезапускаться, будет отложенный спрос, и это все будет позитивно влиять на рынки сырья", - сказал он.

ПОКУПАЙ ЛЮБУЮ - НЕ ОШИБЕШЬСЯ

"Наши топ-акции - это бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), но нефтегазовый сектор РФ настолько недооценен в настоящее время, что, с учетом выше перечисленных факторов, в нем можно покупать с прицелом на несколько ближайших кварталов акции любой компании и получить очень хорошую прибыль", - полагает Зиновьев.

То же самое, по его мнению, относится и к российскому металлургическому сектору. Как ожидает эксперт, тренд на рост цен на сталь поддержит котировки акций сталелитейных компаний РФ, которые долгое время находились под давлением.

Однако наиболее привлекательными в металлургическом секторе, по мнению трейдера, являются бумаги ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN). "Норильский никель" сильно пострадал после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, в том числе из-за оттока капитала из акций компании со стороны фондов, которые ориентируются на рейтинг ESG. "Между тем мы ожидаем, что ситуация вокруг загрязнения начнет улучшаться, а перспективы добываемых ГМК металлов очень хорошие, поэтому акции и GDR "Норильского никеля" - это однозначно совет к покупке", - сказал Зиновьев.

MSCI ДАСТ ЗАРАБОТАТЬ

Руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций обращает внимание инвесторов на ноябрьский пересмотр индекса MSCI Russia, по итогам которого из расчетной базы индекса может быть удален "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) и включена Mail.ru (MOEX: MAIL) Group.

"ММК, который сейчас находится под давлением из-за ожиданий исключения из индекса MSCI Russia, в сталелитейном секторе РФ наиболее привлекателен для покупки. Бумаги ММК намного дешевле российских аналогов, компания платит самый большой дивиденд, поэтому можно использовать выход из индекса для того, чтобы либо их покупать, либо увеличивать в них позицию", - сказал Зиновьев.

Вторая инвестиционная идея с MSCI - это GDR Mail.ru.

"Объявление итогов ноябрьского пересмотра индекса MSCI Russia с 10 на 11 ноября может стать триггером роста котировок GDR Mail.ru, которые, как ожидается, будут включены в этот индекс. Любые просадки в GDR Mail.ru мы рекомендуем использовать для того, чтобы аккумулировать бумагу и держать ее до конца ноября", - подчеркнул эксперт. При этом трейдер отметил, что GDR Mail.ru дают возможность сыграть вдолгую, так как у компании хорошие перспективы, она торгуется по мультипликаторам дешевле, чем "Яндекс" (MOEX: YNDX).

Как пояснил Зиновьев, если инвесторы недолгосрочные, то наиболее подходящая стратегия - это аккумулировать GDR Mail.ru до 10 ноября, и потом, начиная с 11 ноября, наблюдать за ценами и выходить из бумаги на привлекательных уровнях ближе к вступлению итогов пересмотра в силу (30 ноября после закрытия торгов - прим. ИФ). "Стоит учитывать, что достаточно много аналитиков оценивает влияние на рынок итогов пересмотра индексов MSCI, поэтому эти истории достаточно известны инвесторам и активно ими отыгрываются. Что это значит в практическом приложении? То, что может получиться так, что 30 ноября котировки GDR Mail.ru могут и не быть выше, чем в предыдущие дни, несмотря на то, что 30 ноября приходят пассивные деньги, по нашим оценкам, $250 млн. Не факт, что 30 ноября в конце дня будет самая высокая цена. Вполне возможно, что можно будет продать где-нибудь на этом промежутке. Каждый сам для себя выбирает точку выхода. Наше видение ситуации, что GDR Mail.ru будут торговаться выше $30 до конца ноября", - сказал эксперт.

В то же время с покупкой бумаг ММК торопиться не стоит, считает трейдер.

"В случае исключения ММК из индекса MSCI Russia, после того, как объявят итоги (в ночь на 11 ноября по московскому времени - прим. ИФ), скорее всего, в бумагах компании будет просадка. Последние две недели ноября могут дать хорошую цену входа в акции компании", - подчеркнул Зиновьев.

IPO OZON

"Все ждут IPO Ozon. Я думаю, что котировки акций и GDR "Системы" будут ощущать поддержку до того момента, пока инвесторы не увидят Ozon на IPO", - полагает эксперт.

Ozon подтвердил, что подал заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Таким образом, по мнению Зиновьева, если "Система" действительно хочет провести IPO Ozon, то до нового года она вполне может успеть. "Это, конечно, будет катализатором для акций холдинга, потому что все, что сейчас в Штатах размещается, размещается по совершенно космическим мультипликаторам", - сказал он.

ПОЙМАТЬ ТРЕНД

"Начинается тренд на рост котировок акций глобальных банков, что отразится на динамике рыночной стоимости акций Сбербанка (MOEX: SBER). Давно не было такого интереса к акциям Сбербанка, сейчас он растет буквально на глазах", - сказал трейдер.

В то же время с бумагами TCS Group (MOEX: TCSG), по его мнению, в настоящее время ситуация неоднозначная.

"После распада сделки между TCS и "Яндексом" непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. Кроме того, здесь есть некие риски, потому что у Олега Тинькова есть уголовное дело по неуплате налогов, которое возбуждено в США. Мне кажется, что люди об этом забыли, а там будет штраф, и штраф может быть очень большой. Это, возможно, случится в ближайший месяц. Дальше встанет вопрос о том, откуда будут взяты деньги для того, чтобы платить штраф. И всегда, когда такие новости выходят, инвесторы начинают волноваться, поэтому возможно давление на котировки GDR TCS", - сказал руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций.