Пауза МВФ в финансировании Украины может затянуться до II полугодия 2021г - Dragon Capital

Украина в текущем году уже вряд ли успеет получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ), так как для возобновления финансирования требуется решить ряд важных проблем, считает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан.

"Мы ожидаем, что пауза в финансировании МВФ затянется до следующего года. Скорее всего, финансирование возобновится во втором полугодии 2021 года, когда резко возрастут выплаты по внешним долгам и сезонно увеличится дефицит бюджета", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Белан пояснила, что в этом году, пока правительство выполняло "структурные маяки" ко второму траншу, подошли сроки выполнения обязательств уже к следующему.

"Кроме того, возобновление финансирования зависит не только от выполнения "структурных маяков". Необходимо, чтобы страна проводила адекватную экономическую политику и не откатывала назад ранее проведенные реформы", - подчеркнула экономист.

По ее словам, в добавок к решению вопроса с Национальным агентством по противодействию коррупции (НАПК) и электронными декларациями после скандального решения Конституционного суда (КС), нужно принятие Верховной Радой реалистичного госбюджета на 2021 год и одобрения изменений к закону о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) после соответствующего решения КС, которые не повлекут за собой смену главы НАБУ.

"Кроме того, приоритетом для Фонда остается независимость Нацбанка, а к ней снова возникли вопросы после сомнительного перераспределения функций между членами правления", - добавила Белан.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на 3,6 млрд SDR (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. Было намечено четыре пересмотра программы. Выделение следующего транша затягивается.

По данным информированных источников агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время программа stand-by фактически поставлена "на паузу", а решение Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, появление проекта госбюджета-2021 с дефицитом 6% ВВП и законопроектов с налоговыми исключениями лишь добавляет вопросов.