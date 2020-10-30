Основная причина понижения золота и серебра - неопределенность в преддверии выборов в США - Saxo Bank

Основной причиной понижения золота и серебра стала неопределенность в преддверии выборов в США, что в дальнейшем приведет доллар к росту, тем самым снизив общую привлекательность сырьевых товаров, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена. Особенно тех, которые благодаря сильным фундаментальным показателям привлекли крупные инвестиции в последние месяцы.

"Что касается золота, рост числа случаев коронавируса в конечном итоге подогреет ожидания того, что центральные банки и правительства должны предпринять дополнительные меры в области денежно-кредитных и фискальных стимулов, благоприятных для металлов. Золото, скорее всего, найдет поддержку и, несмотря на недавние слабые позиции, еще не коснулось границы в 38,2% Фибоначчи от всплеска с марта по август на уровне 1837 долл. США за унцию или сентябрьского минимума в 1849 долл. США за унцию", - отмечает Хансен.