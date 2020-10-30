Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на фоне отсутствия у инвесторов интереса к риску

Москва. 30 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия у инвесторов аппетита к риску из-за неопределенности относительно итогов президентских выборов в США и введения в ряде стран новых карантинных мер.

Курс доллара США составил 79,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,44 руб./EUR1, подорожав на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 36,85 копейки - до 85,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 46,24 копейки, до 79,3323 руб./$1, и поднял курс евро на 2,73 копейки, до 92,6284 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает слабеть к доллару и евро на дневных торгах в условиях отсутствия у инвесторов аппетита к риску. Давление на настроения игроков оказывают опасения по поводу приближающихся президентских выборов в США и ужесточения ограничений, направленных на сдерживание роста числа заражений коронавирусом в Европе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, в пятницу стало известно, что экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 2020 года выросла рекордными темпами - на 12,7% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 4,3%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение ВВП на 9,4% относительно второго квартала и снижение на 7% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.

Во втором квартале текущего года ВВП еврозоны рухнул на 11,8% относительно предыдущего квартала - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 1995 году - на фоне пандемии коронавируса. Падение ВВП в годовом выражении в апреле-июне составило рекордные 14,8%.

В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о возможности скорректировать свои инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард, выступившая по итогам очередного заседания Центробанка, пообещала, что в декабре ЕЦБ "откалибрует" имеющиеся инструменты денежно-кредитной политики надлежащим образом, чтобы сохранить благоприятные финансовые условия для стимулирования восстановления экономики и смягчения негативных последствий пандемии коронавируса.

"Рубль в течение недели ощутимо снизился на фоне оттока инвесторов из рисковых активов. Негатив на западе продолжает определять динамику российской валюты, падение усиливается сильным удешевлением нефти, за баррель Brent дают около $37,6, и вероятность дальнейшего снижения цен остается высокой. Днем за доллар дают чуть больше 79 рублей, в ближайшие дни высокая волатильность сохранится, тем не менее, мы не ожидаем роста курса выше 80 руб./$1 без существенного ухудшения геополитической обстановки", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Все взгляды прикованы к США, где уже через несколько дней, 3 ноября, состоятся президентские выборы. Кого изберут американцы - Джо Байдена или Дональда Трампа - интрига. Несмотря на то, что во всех национальных рейтингах лидирует демократ Байден, у Трампа, представляющего республиканскую партию, есть все шансы переизбраться на второй срок. От итогов выборов будет зависеть то, как поведет себя доллар, но в какую сторону и до каких значений будет меняться курс американской валюты предугадать пока сложно. На рубль эти события, возможно, окажут ситуативное влияние, однако главным фактором, влияющим на курс российской валюты, остается нефть", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

По словам аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), для рубля новостной фон остается не очень благоприятным, так как нервозность перед разрешением интриги с американскими выборами не дает потокам спроса на валюту взять длительную паузу. "Примечательно, что это не делает из рубля аутсайдера среди валют развивающих стран - с начала недели рубль теряет 3,6% против американской валюты, что сопоставимо с потерями ранда, песо, лиры и реала (1,4-4,1%)", - говорят аналитики.

Цены на нефть эталонных марок сократили темпы снижения днем в пятницу, но недельное падение цен может стать максимальным с апреля, отмечает Trading Economics. Нефть также может продемонстрировать снижение по итогам второго месяца подряд. При этом октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,11% - до $37,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,28% - до $36,07 за баррель.

Поддержку рынку в пятницу, в частности, оказали новости о сокращении добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Зета". По оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на четверг было остановлено около 85% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Однако этот фактор является временным, поскольку, по данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), "Зета" может рассеяться уже в пятницу, что позволит начать восстановление добычи.

Давление на рынок продолжает оказывать рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

"Нефть марки Brent торгуется ниже отметки 38 долларов за баррель. Основная причина падения цены - опасения по поводу того, что рост заражений коронавирусной инфекцией в США и еврозоне может негативно отразиться на спросе. ОПЕК+ сохраняет планы по увеличению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки в январе, однако Россия и Саудовская Аравия выступают за снижение добычи, так как смена курса в сторону сокращения могла бы поддержать оптимизм на рынке. Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 30 ноября", - подчеркивает Зотов.

ЦБ РФ 28 октября продал валюту на 10 млрд рублей, следует из данных Банка России. 26 и 27 октября ЦБ продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день. На прошлой неделе совокупный объем продажи валюты составил 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 4,49% и 4,53% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на прежних уровнях - 4,56%, 4,65% и 4,67% годовых соответственно.