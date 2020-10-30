Газпромбанк поднял оценку акций Мосбиржи на 10%, сохранив рекомендацию "по рынку"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 165 рублей за штуку на фоне роста торговой активности по итогам третьего квартала 2020 года, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация "по рынку" для этих бумаг была сохранена.

"Мы оцениваем результаты "Мосбиржи" за третий квартал 2020 года как тактически нейтральные, однако обращаем внимание на сохраняющийся тренд в качественном изменении структуры выручки биржи, что стратегически позитивно. С учетом сильных промежуточных результатов мы повышаем наши прогнозы по чистой прибыли биржи на 7-9% в 2020-2022 годах. С учетом этого наша прогнозная стоимость акций "Мосбиржи" повышена до 165 рублей за штуку, однако в связи с ограниченным потенциалом роста котировок бумаг рекомендация "по рынку" для них остается без изменения", - пишут аналитики.

При этом эксперты банка отмечают, что скрытым драйвером роста бумаги остается запуск платформы marketplace, который пока не включен в их модель оценки "Московской биржи".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 155,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать" ("по рынку").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 139,3 рубля за штуку.