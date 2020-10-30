"ФИНАМ" рекомендует держать акции NextEra Energy с целевой ценой $ 73,9 за штуку

Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют держать акции NextEra Energy с целевой ценой $ 73,9 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Наталии Малых, после ралли акции компании вполне справедливо оценены.

Эксперт "ФИНАМа" приводит факторы привлекательности акций NextEra Energy:

- Альтернативная энергия является наиболее перспективным сегментом в электрогенерации ввиду долгосрочного тренда декарбонизации, поддерживаемой правительствами, инвесторами и корпорациями.

- Возобновляемая энергетика будет самым быстрорастущим источником электроэнергии в 2020 году, несмотря на кризис и общий спад потребления.

- После выборов в США спрос на возобновляемые источники энергии останется высоким, так как этот сегмент поддерживается как демократической партией, так и республиканской.

- Менеджмент ожидает роста прибыли на акцию на 6–8% в 2022 и 2023 гг. и дивидендов на 10% как минимум до 2022 г.

- Среднегодовой темп роста дивиденда в 2011–2020 гг. составил 11%. Ожидается, что NextEra Energy в ближайшие годы будет придерживаться коэффициента выплат свыше 60%, что позволит продолжить историю роста дивидендов.

- Долгосрочные контракты на поставку энергии с ВЭС и СЭС снижают волатильность выручки и прибыли.

"Инвестиции в акции "зеленой" электроэнергетики более востребованы, чем в традиционную электроэнергетику, и заслуживают более высоких оценочных коэффициентов благодаря лучшему экологическому профилю ESG, - указывает Малых. - Мультипликаторы NextEra Energy повышались в последние годы, и сами акции недавно поставили исторический рекорд, показав прирост на 25% с начала этого года в сравнении с выигрышем 5% по S&P 500 и 1% по отрасли э/э США (фонд XLU). Мы не считаем бумаги переоцененными, в долгосрочном плане акции, на наш взгляд, остаются перспективным вложением на фоне тренда декарбонизации. Для сравнения: фонд акций чистой энергетики ICLN вырос на 67% в этом году. С учетом глубокого уклона NEE в зеленую генерацию акции впоследствии могут показать в некоторо й степени догоняющий рост, когда спадет неопределенность, связанная с выборами и политикой в отношении отрасли".

NextEra Energy является одним из крупнейших в мире производителей альтернативной электроэнергии. Общая установленная мощность ветровых, солнечных и прочих электростанций составляет около 55 ГВт, половина из которых приходится на зеленую энергию. Компания продает электроэнергию и мощность в 27 штатах США, пяти провинциях Канады и является частично регулируемой коммунальной компанией. Численность клиентской базы NextEra Energy насчитывает более 5,5 млн коммерческих и частных потребителей. Эмитент также предоставляет услуги риск-менеджмента для своих клиентов в сфере расхода и потребления электроэнергии.