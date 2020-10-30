Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 78,5-79,5 руб./$1 и 90-91 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 78,5-79,5 руб./$1 и 91,5-92,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

Пятничные торги на Московской бирже рубль начал с ослабления относительно американского доллара. Всего за 20 минут российская валюта подешевела на 37 копеек - с 79,10 руб./долл. до 79,47 руб./долл., констатирует Зотов. Однако вскоре рубль начал укрепляться.

Все это, как и в предыдущие дни 28-29 октября, происходит на фоне дешевеющей нефти. Сейчас нефть марки Brent торгуется ниже отметки 38 долларов за баррель. Основная причина падения цены - опасения по поводу того, что рост заражений коронавирусной инфекцией в США и Еврозоне может негативно отразиться на спросе, подчеркивает эксперт УБРиР. ОПЕК+ сохраняет планы по увеличению добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки в январе, однако Россия и Саудовская Аравия выступают за снижение добычи, так как смена курса в сторону сокращения могла бы поддержать оптимизм на рынке. Заседание министерского комитета ОПЕК+ запланировано на 30 ноября.

"Также все взгляды прикованы к США, где уже через несколько дней, 3 ноября, состоятся президентские выборы, - отмечает эксперт УБРиР. - Кого изберут американцы - Джо Байдена или Дональда Трампа - интрига. Несмотря на то, что во всех национальных рейтингах лидирует демократ Байден, у Трампа, представляющего республиканскую партию, есть все шансы переизбраться на второй срок. От итогов выборов будет зависеть то, как поведет себя доллар, но в какую сторону и до каких значений будет меняться курс американской валюты, предугадать пока сложно. На рубль эти события, возможно, окажут ситуативное влияние, однако, главным фактором, влияющим на курс российской валюты, остается нефть".