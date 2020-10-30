Пара EUR/RUB ослабила импульс роста, но общая настороженность не дает рублю передышки - Росбанк

Пара EUR/RUB ослабила импульс роста, но общая настороженность не дает рублю передышки, отмечается в комментарии Росбанка. Нервозность перед разрешением интриги с американскими выборами не дает потокам спроса на валюту взять длительную паузу.

"Основным событием четверга дня стало заседание ЕЦБ, по итогам которого председатель банка К.Лагард выступила с довольно четкими сигналами о предстоящем увеличении монетарных программ в декабре, - отмечают аналитики Росбанка. - В моменте сложно судить об "экономической" составляющей ее действий ввиду разнородной статистики по итогам 3К20 (сегодня будет опубликованы данные по ВВП Еврозоны) и ухудшающихся ожиданий на 4К20 из-за разрастания второй волны пандемии в Европе. Однако "политическая" составляющая налицо - новые меры могут стать уступками для фискальных органов с целью ускорения заявленных, но еще не запущенных, антикризисных программ, в частности, анонсированного летом Фонда взаимопомощи объемом €750 млрд".

Для европейской валюты такой ход вещей стал поводом для роста волатильности - пара EUR/USD отступила в четверг ниже 1,17 по итогам сессии, хотя неделю назад была нацелена на отметку 1,19, что отразилось на снижении темпов коррекции рубля против евро (EUR/RUB стабилизировалась в интервале 92,0-92,6).

"Тем не менее, для рубля новостной фон остается менее благоприятным: в ходе вчерашней сессии сырьевые котировки существенно скорректировались, но впоследствии замерли в интервале $37-38/барр.; нервозность перед разрешением интриги с американскими выборами не дает потокам спроса на валюту взять длительную паузу. Примечательно, что это не делает из рубля аутсайдера среди валют развивающих стран - с начала недели рубль теряет 3,6% против американской валюты, что сопоставимо с потерями ранда, песо, лиры и реала (1,4-4,1%)", - заключают эксперты банка.