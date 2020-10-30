Рынок акций РФ утром растерял весь рост предыдущего дня, индекс МосБиржи просел к 2680п

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу растерял весь коррекционный рост предыдущего дня из-за очередного ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов и просел в район 2680 пунктов, откат сдерживался ослаблением рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2682,52 пункта (-1%), индекс РТС - 1065,17 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.

Доллар вырос до 79,3 рубля (+0,42 рубля), золото стоит $1871,5 за унцию (+0,2%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Московской Биржи" (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,7% "префы"), "Газпрома" (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу неблагоприятный: азиатские индексы ушли в "минус", нефть вновь дешевеет на опасениях избытка предложения в условиях возвращения карантинных мер на ключевых рынках, также под давлением находятся промышленные металлы. Индекс доллара незначительно снижается, но валюты сырьевой группы преимущественно слабеют против американца.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, к концу недели надежды на продолжение коррекционного восстановления ведущих мировых индексов не оправдались. Рассчитывать на сдержанный оптимизм позволяли несколько факторов: данные по ВВП США за III квартал (+33,1%), снижение числа заявок на пособие по безработице в США и сильные квартальные отчеты Alphabet, Apple, Facebook, Amazon.

Однако этого оказалось недостаточно для сохранения оптимизма. Инвесторов разочаровали прогнозы компаний американского IT сектора относительно будущего спроса. Давление на рисковые активы продолжает оказывать ситуация с распространением коронавируса в мире, что несет угрозу восстановлению экономики несмотря на точечные карантинные меры. Дополнительную нервозность оказывает приближение выборов президента в США 3 ноября.

В пятницу инвесторы продолжили фиксировать прибыль, степень неопределенности остается высокой. Из важных статданных в пятницу внимания заслуживают первая оценка ВВП еврозоны и данные по расходам и доходам потребителей в США. Индекс МосБиржи ожидаемо не удержал рубеж 2700 пунктов и нацелился на середину диапазона 2600-2700 пунктов. Позитивных факторов, которые могли бы переломить снижение рынка, на данный момент нет. Среднесрочная картина по индексу остается негативной, считает главный аналитик Промсвязьбанка.

По словам главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, негатив вновь правит рынками, причин для распродаж две: традиционное сокращение позиций перед президентскими выборами и опасения, что вслед за Германией и Францией к жестким карантинным мерам перейдут и другие страны. Есть риск, что и эти два крупнейших экономических государства Европы перейдут к более жесткому локдауну.

Наиболее сильно в пятницу может пострадать нефтянка из-за продолжающегося падения нефти. Кроме общего пессимизма, на котировки нефти давит увеличение добычи Ливией, которое не учитывалась при прогнозировании баланса спроса и предложения на рынке и принятия решения о размерах квот по сокращению добычи странами ОПЕК+. Целью падения нефти Brent является район $35 за баррель.

В такой ситуации можно попробовать открыть короткие позиции по акциям "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". К этому списку хочется добавить и "Газпром" (MOEX: GAZP), но тут стоит помнить про рост цен на газ и приближение зимы, когда доходы газовой монополии традиционно растут. Особых рисков переноса позиций через выходные нет, вряд ли за субботу и воскресенье произойдет что-то важное для рынков, но тем не менее распродажи под вечер могут усилиться, если американские индексы не развернутся вверх. А этого можно ждать в любой момент - рынки очень волатильны, да и огромный объем закачанных в мировую экономику денег куда-то надо девать. Впрочем, новая волна мирового роста зародится после президентских выборов в Штатах и, скорее всего, плавно перетечет в рождественское ралли. Но далеко не факт, что она коснется рублевых активов. Для доллара ближайшей целью движения является район 80 руб./$1, считает А.Антонов.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,5-1,6% на данных о рекордном подъеме американской экономики в III квартале.

ВВП США вырос в третьем квартале на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

Днем ранее американский рынок акций заметно упал в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 1,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1,6%).

Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов 3 ноября, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран, пишет Associated Press. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о возможности скорректировать свои инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

Японский индекс Nikkei 225 снизился пятый день подряд, показав максимальное недельное падение более чем за два месяца, отмечает Trading Economics.

В четверг власти Китая представили план развития экономики на период до 2035 года и программу развития экономики на период с 2021 по 2025 гг. Среди приоритетов, обозначенных китайской Компартией, - наращивание внутреннего потребления, а также самообеспечение страны научными разработками и технологиями.

Нефть утром в пятницу вновь проседает, обновляя минимумы за 5 месяцев; цена Brent находится почти на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $37,29 за баррель (-1% и -3,8% в четверг), декабрьская цена WTI - $35,81 за баррель (-1% и -3,3% накануне).

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%.

Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,1%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,2%).

Подросли бумаги ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+9,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,692 млрд рублей (из них 2,262 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,142 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 901,8 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").