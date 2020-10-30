Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 78,6-79,2 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 78,6-79,2 руб./$1 и 92,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта снижает свои позиции на фоне роста пессимизма инвесторов из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в мире и введения новых ограничений. Инвесторы сокращают вложения в рисковые активы, в том числе в валюты развивающихся стран, нефтяные котировки падают на ожидании сокращения спроса и роста запасов в США, а также по причине увеличения добычи в Ливии", - пишет Тузов.

Цены на нефть резко снижаются и находятся на минимальных уровнях с середины лета. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,24% (37,46 долларов за баррель), фьючерсы на нефть WTI на декабрь потеряли 4,44% (35,73 доллара за баррель).