.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 78,6-79,2 руб./$1 - "Универ Капитал"
.
30 октября 2020 года 11:45
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 78,6-79,2 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 78,6-79,2 руб./$1 и 92,5-93,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта снижает свои позиции на фоне роста пессимизма инвесторов из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в мире и введения новых ограничений. Инвесторы сокращают вложения в рисковые активы, в том числе в валюты развивающихся стран, нефтяные котировки падают на ожидании сокращения спроса и роста запасов в США, а также по причине увеличения добычи в Ливии", - пишет Тузов. Цены на нефть резко снижаются и находятся на минимальных уровнях с середины лета. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,24% (37,46 долларов за баррель), фьючерсы на нефть WTI на декабрь потеряли 4,44% (35,73 доллара за баррель).
.
30 октября 2020 года 14:02
Аналитики "ФИНАМа" рекомендуют держать акции NextEra Energy с целевой ценой $ 73,9 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании. По мнению аналитика Наталии Малых, после ралли акции компании вполне справедливо оценены. Эксперт "ФИНАМа" приводит факторы привлекательности акций NextEra... читать дальше
.30 октября 2020 года 13:33
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 78,5-79,5 руб./$1 и 91,5-92,5 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. Пятничные торги на Московской бирже рубль начал с ослабления... читать дальше
.30 октября 2020 года 13:01
Курс рубля не пойдет выше 80 руб./$1 без существенного ухудшения геополитической обстановки - Банк "Санкт-Петербург"
Аналитики банка "Санкт-Петербург" не ожидают роста курса рубля выше 80 руб./$1 без существенного ухудшения геополитической обстановки, говорится в обзоре банка. "Рубль в течение недели ощутимо снизился на фоне оттока инвесторов из рисковых активов. Негатив на Западе продолжает определять... читать дальше
.30 октября 2020 года 12:40
Пара EUR/RUB ослабила импульс роста, но общая настороженность не дает рублю передышки, отмечается в комментарии Росбанка. Нервозность перед разрешением интриги с американскими выборами не дает потокам спроса на валюту взять длительную паузу. "Основным событием четверга дня стало заседание ЕЦБ,... читать дальше
.30 октября 2020 года 12:17
Аналитики Промсвязьбанка рекомендуют акции "Магнита" к покупке с целевой ценой в 5981 руб./акцию, сообщается в обзоре банка. Специалисты отмечают позитивные результаты "Магнита" по итогам третьего квартала 2020 года. Опубликованные результаты показали увеличение чистой прибыли в 2,7 раза - до... читать дальше
.30 октября 2020 года 12:08
Паника в рубле приостановлена, но драйверов роста не видно, сообщается в комментарии аналитика BCS Express Михаила Зельцера. По его мнению, возобновившееся падение американских фьючерсов и нефтяных контрактов в пятницу вновь откинет рубль за планку 79 руб./$1. Российский рубль в четверг... читать дальше
.30 октября 2020 года 11:27
Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу растерял весь коррекционный рост предыдущего дня из-за очередного ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов и просел в район 2680 пунктов, откат сдерживался ослаблением рубля. читать дальше
.30 октября 2020 года 11:21
BCS GM снизил оценку "обычки" Сургутнефтегаза на 10%, оставив рейтинг "покупать", в фаворитах "префы"
BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) на 10% - до $0,52 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева. Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была... читать дальше
.30 октября 2020 года 11:11
Котировки нефти марки Brent в пятницу могут снизиться до $35 за баррель, сообщается в комментарии "БКС Мир инвестиций". По мнению аналитика инвесткомпании Игоря Галактионова, внимание трейдеров может быть сфокусировано на риторике крупнейших членов альянса ОПЕК+ - Саудовской Аравии и... читать дальше
.30 октября 2020 года 10:58
налитики ITI Capital обращают внимание на ключевые события для рынка акций РФ в пятницу, 30 октября. Как говорится в обзоре компании, в фокусе будут: - "Московская биржа" (финансовые результаты по МСФО за 3К20); - "Энел Россия" (финансовые результаты по МСФО за 3К20); - Petropavlovsk... читать дальше
.30 октября 2020 года 10:47
Идея дня: инвесторам необходимо быть осторожными с акциями технологического сектора - "ВТБ Мои Инвестиции"
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что в данное время инвесторам необходимо быть осторожными с акциями технологического сектора, говорится в комментарии инвестбанка. "Существует история мега-IPO, отмечающих вершину инвестиционных тенденций. Приведем два последних примера: IPO Glencore в... читать дальше
.30 октября 2020 года 10:39
Котировки нефти марки Brent в течение пятницы, вероятно, будут колебаться ниже отметки $38,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Негативный внешний фон не дает котировкам Brent выйти в диапазон $38,4–38,8 за баррель, отмечают специалисты Sberbank CIB. Потенциал... читать дальше
.30 октября 2020 года 10:32
Аналитики "Атона" позитивно оценили результаты Сбербанка за 3К2020 и отметили, что акции банка остаются хорошей ставкой на восстановление экономики в следующем году, говорится в комментарии инвесткомпании. "Сильные результаты банка свидетельствуют о том, что его чистая прибыль за 2020 может... читать дальше
.30 октября 2020 года 10:22
(добавлен текст после 2-го абзаца) Приток капитала в фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь усилился по итогам недели с 22 до 28 октября 2020 года, в фаворитах Азия, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава... читать дальше
.30 октября 2020 года 10:16
риток капитала в фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь усилился по итогам недели с 22 до 28 октября 2020 года, в фаворитах Азия, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.