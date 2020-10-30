Идея дня: инвесторам необходимо быть осторожными с акциями технологического сектора - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" отмечают, что в данное время инвесторам необходимо быть осторожными с акциями технологического сектора, говорится в комментарии инвестбанка.

"Существует история мега-IPO, отмечающих вершину инвестиционных тенденций. Приведем два последних примера: IPO Glencore в мае 2011 года (крупнейшее на тот момент в Лондоне) ознаменовало вершину увлечения инвесторов урбанизацией Китая. IPO Saudi Aramco в декабре 2019 года ознаменовало конец высоких цен на нефть", - напоминают эксперты.

По мнению аналитиков инвестбанка, результаты подписки на IPO Ant говорят о том, что энтузиазм инвесторов в отношении технологических компаний чрезвычайно высок. Рост цен в первый день может быть драматичным. Но это также может предвещать конец «ралли» в технологическом секторе. "История подсказывает, что мы должны быть крайне осторожны с этим сектором", - предупреждают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".