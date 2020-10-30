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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи рискует не удержаться выше 2700 пунктов - Промсвязьбанк
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30 октября 2020 года 10:06
Индекс Мосбиржи рискует не удержаться выше 2700 пунктов - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в пятницу рискует не удержаться выше критически важной отметки в 2700 пунктов под натиском негативного внешнего фона, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Наиболее вероятным сценарием на пятницу считаем движение в направлении середины диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Позитивных факторов, которые могли бы переломить снижение рынка, на данный момент нет. Среднесрочная картина по индексу остается негативной", - пишет главный аналитик банка Роман Антонов.
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30 октября 2020 года 20:16
Москва. 30 октября. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за неопределенности относительно итогов президентских выборов в США и введения в ряде стран новых карантинных мер. читать дальше
.30 октября 2020 года 20:02
Рынок акций РФ в конце октября обвалился вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью на фоне роста числа заражений COVID-19 в США и Европе и неспособности законодателей в США принять новый пакет мер стимулирования экономики до президентских выборов. Индексы откатились к уровням апреля-мая: индекс МосБиржи упал ниже рубежа 2700 пунктов, индекс РТС - ниже 1070 пунктов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.30 октября 2020 года 19:34
Москва. 30 октября. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение вслед за внешними фондовыми биржами и нефтью на фоне роста числа заражений COVID-19 в мире и выхода инвесторов из рисковых активов в преддверии президентских выборов в США; индекс МосБиржи не удержал рубеж 2700 пунктов. читать дальше
.30 октября 2020 года 19:02
Цены евробондов РФ за неделю снизились вслед за миром на фоне новой волны ограничений из-за COVID-19
Москва. 30 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились вслед за мировыми рынкам на фоне объявления новых карантинных ограничений в США и Европе для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.30 октября 2020 года 18:53
Золото оказалось под давлением укрепления доллара и менее отрицательной реальной доходности облигаций США - Julius Baer
Золото оказалось под давлением укрепления доллара США и менее отрицательной реальной доходности американских облигаций, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. По его мнению, котировки золота должны продолжить получать поддержку, поскольку пандемия держит инвесторов в... читать дальше
.30 октября 2020 года 18:23
Худшее, скорее всего, позади: нефтегаз и металлурги РФ могут принести хорошую прибыль - "ВТБ Капитал"
Худшее для рынков, скорее всего, позади, считает руководитель управления торговых операций "ВТБ Капитала" на рынке акций Павел Зиновьев. "Все плохое, что могло случиться, уже произошло (падение цен на сырье, "локдауны", закрытие границ). А так как весь негатив, который мы видели в этом году, стал... читать дальше
.30 октября 2020 года 18:01
Основная причина понижения золота и серебра - неопределенность в преддверии выборов в США - Saxo Bank
Основной причиной понижения золота и серебра стала неопределенность в преддверии выборов в США, что в дальнейшем приведет доллар к росту, тем самым снизив общую привлекательность сырьевых товаров, отмечается в комментарии главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансена.... читать дальше
.30 октября 2020 года 17:40
BCS Global Markets (BCS GM) оставил дивидендную корзину "Топ-5 акций компаний РФ" без изменений, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова. Таким образом, дивидендная корзина "Топ-5 акций компаний РФ" от BCS Global Markets в настоящее время состоит из следующих... читать дальше
.30 октября 2020 года 17:21
Украина в текущем году уже вряд ли успеет получить деньги от Международного валютного фонда (МВФ), так как для возобновления финансирования требуется решить ряд важных проблем, считает главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Белан. "Мы ожидаем, что пауза в финансировании... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:49
Негатив для рубля формируется за счёт слабых "аппетитов" к риску на глобальном рынке и слабости нефти - "Открытие Брокер"
Негатив для рубля формируется за счёт слабых "аппетитов" к риску на глобальном рынке и слабости нефти, но внутренние факторы больше говорят в его пользу, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль начал торги в пятницу с ослабления, но смог отойти от своих минимальных значений 79,54... читать дальше
.30 октября 2020 года 16:21
Закрытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу может пройти в диапазоне 2690-2715 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала". Индекс Мосбиржи стабилизировался несколько ниже своего внутридневного максимума, около отметки 2700 пунктов, констатирует старший риск-менеджер Виталий... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:54
рогноз на ближайшую неделю для котировок нефти марки Brent, по мнению начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, составляет диапазон $35-40 за баррель, говорится в его комментарии. Волатильность на рынке нефти может снизиться в конце... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:50
Москва. 30 октября. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне отсутствия у инвесторов аппетита к риску из-за неопределенности относительно итогов президентских выборов в США и введения в ряде стран новых карантинных мер. читать дальше
.30 октября 2020 года 15:26
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) со 150 рублей до 165 рублей за штуку на фоне роста торговой активности по итогам третьего квартала 2020 года, сообщается в обзоре банка. Между тем рекомендация "по рынку" для этих бумаг была... читать дальше
.30 октября 2020 года 15:07
Индекс S&P500 в ходе торговой сессии в пятницу будет консолидироваться в диапазоне 3230-3300 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы "медведями". Нисходящий пробой фигуры "флаг" вызвал распродажи, а ее обратный тест в... читать дальше
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