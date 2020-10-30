Акции Сбербанка остаются хорошей ставкой на восстановление экономики в следующем году - "Атон"

Аналитики "Атона" позитивно оценили результаты Сбербанка за 3К2020 и отметили, что акции банка остаются хорошей ставкой на восстановление экономики в следующем году, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Сильные результаты банка свидетельствуют о том, что его чистая прибыль за 2020 может сократиться всего лишь примерно на 15% г/г до 750 млрд руб., что предполагает хороший уровень дивидендов. Однако в условиях всеобщей нестабильности и девальвации рубля рынок пока их игнорирует. Мы полагаем, что инвестиции в акции Сбербанк остаются хорошей ставкой на восстановление экономики, которое должно проявиться в следующем году", - отмечает аналитик "Атона" Михаил Ганелин.

По мнению экспертов инвесткомпании, финрезультаты Сбербанка за 3К2020 оказались сильными по всем параметрам:

- Чистая прибыль увеличилась на 15% г/г (от основных операций) и достигла 271 млрд руб., что на 20% выше консенсус-прогноза.

- Доход от основной деятельности остается высоким: ЧПД +16,2% г/г, комиссионные доходы +13,6% г/г, ЧПМ - 5,5%, стоимость фондирования - 2,8%.

- Качество активов улучшилось, стоимость риска составила 1.4%, что лучше прогнозов (1,9%).

"Согласно нашим прогнозам по прибыли на 2020/21, Сбербанк торгуется с мультипликаторами 2020П/21П P/E 6,2x/5,4x и P/BV of 1,0x/0,9x против средних исторических мультипликаторов 6,2x и 1,2x соответственно. С учетом опубликованных результатов, мы полагаем, что дивиденды Сбербанка за 2020 составят около 17 руб. на акцию, что предполагает доходность 8,0% и 8,8% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно", - заключает Ганелин.