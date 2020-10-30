Приток капитала в фонды акций GEM вновь усилился по итогам недели, в фаворитах Азия - BCS GM

Приток капитала в фонды акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) вновь усилился по итогам недели с 22 до 28 октября 2020 года, в фаворитах Азия, говорится в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за данный период составил $60 млн против чистого притока в размере $20 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.