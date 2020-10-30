Котировки Brent в течение пятницы, вероятно, будут колебаться ниже $38,1/барр. - Sberbank CIB

Котировки нефти марки Brent в течение пятницы, вероятно, будут колебаться ниже отметки $38,1 за баррель, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Негативный внешний фон не дает котировкам Brent выйти в диапазон $38,4–38,8 за баррель, отмечают специалисты Sberbank CIB. Потенциал снижения, по их мнению, ограничен уровнем $36,1 за баррель. Инвесторы ожидают отчёта Управления энергетической информации США о добыче нефти за август.

Осторожность инвесторов утром пятницы может привести к ослаблению рубля, считают в Sberbank CIB – вероятно отступление выше 79 руб./$1. "В дальнейшем его положение должно улучшиться, так как данные по ВВП еврозоны за 3К20, видимо, будут оптимистичными, а в ходе американской сессии за последние дни спрос на рубль традиционно увеличивается. В итоге рубль по итогам дня может вернуться к 78,8 руб./$1", - пишут эксперты.

Активность на рынке ОФЗ остается низкой. В связи с сохраняющимся негативным фоном на глобальных рынках ожидается рост доходности ОФЗ в пятницу на 2-3 б.п., указывают в Sberbank CIB