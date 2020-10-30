Динамика российского рынка акций в пятницу снова будет негативной - Sberbank CIB

Динамика российского рынка акций в пятницу, учитывая умеренно негативный внешний фон, снова будет негативной, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Данные о восстановлении экономики США в третьем квартале и хорошая отчётность крупных высокотехнологичных корпораций позитивно повлияли на мировые финансовые рынки, и североамериканские индексы завершили торги четверга в плюсе. При этом инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами стимулирования экономики США и эпидемиологической ситуацией: американские фьючерсы в пятницу утром снижаются.

Специалисты Sberbank CIB ожидают (с учётом умеренно негативного внешнего фона), что динамика российского рынка акций в пятницу снова будет негативной.