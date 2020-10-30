USD/RUB в пятницу вновь будет тестировать уровень 79-79,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара USD/RUB в пятницу вновь будет тестировать уровень 79-79,5 руб./$1, пробой которого откроет дорогу к 80-82 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Внешний фон вновь выглядит негативно: фьючерсы на американский рынок теряют около 2%, цены на нефть продолжают снижение. Факторы негатива на рынках остаются прежние - рекордный рост заболеваемости в США и странах Европе, а также неопределенность вокруг итогов выборов в США, которые пройдут на следующей неделе. Для рубля на глобальном негативе ситуация складывается неблагоприятно - пробой уровня 79,0-79,5 руб./$1 откроет дорогу к экстремумам весны - 80-82 руб./$1", - указывает управляющий по анализу банковского и финансового рынка банка Дмитрий Грицкевич.