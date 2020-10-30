Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Магнита на 8%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $18,5 до $20 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для бумаг ритейлера аналитиками была подтверждена.

"Наши ожидания по выручке и EBITDA "Магнита" в 2020-2021 годах повышены примерно на 2%. Сместив горизонт прогнозирования на один год вперед, мы повысили прогнозную стоимость бумаг ритейлера", - пишут аналитики. Кроме того, они отмечают, что их прогнозы предполагают среднюю доходность FCF на уровне 11% в 2021-2022 годах - это, по мнению экспертов, делает GDR компании весьма привлекательными.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $17,05 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $13,75 за штуку.