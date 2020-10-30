BCS GM снизил оценку "обычки" Сургутнефтегаза на 10%, оставив рейтинг "покупать", в фаворитах "префы"

BCS Global Markets (BCS GM) понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) на 10% - до $0,52 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.

Между тем рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Прогнозная стоимость привилегированных акций данной нефтекомпании не изменилась и составляет $0,71 за штуку, рекомендация "покупать" тоже осталась прежней. Более того, "префы" "Сургутнефтегаза", по мнению аналитиков BCS GM, являются наиболее привлекательными.

"Хотя наша рекомендация и для обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - "покупать", мы отдаем предпочтение "префам" благодаря защищенным правам акционеров и приоритету в распределении прибылей через щедрые дивиденды. В отсутствие позитивных корпоративных событий привилегированные акции "Сургутнефтегаза" должны торговаться с премией в 45% к оценке обыкновенных акций этой компании", - пишут эксперты.

Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 0,52 (текущая цена - 0,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз прив. - 0,71 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать.