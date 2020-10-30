Рынок акций начнет торги в пятницу в "отрицательной зоне" - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торги в пятницу в "отрицательной зоне", говорится в комментарии "Алор Брокер".

Главный аналитик Алексей Антонов отмечает, что утром негатив вновь "правит" рынками: фьючерсы на американские индексы падают на почти на 2%. Причин для распродаж две, указывает он: традиционное сокращение позиций перед президентскими выборами и опасения, что вслед за Германией и Францией к жестким карантинным мерам перейдут и другие страны. Есть риск, что и эти два крупнейших экономических государства Европы перейдут к более жесткому локдауну.

"Открытие нас ждет негативное. Наиболее сильно пострадает "нефтянка" из-за продолжающегося падения цен на нефть. Особых рисков переноса позиций через выходные нет, вряд ли за субботу и воскресенье произойдет что-то важное для рынков, но распродажи под вечер могут усилиться, если американские индексы не развернутся вверх. А этого можно ждать в любой момент - рынки очень волатильный, да и огромный объем закачанных в мировую экономику денег куда-то надо девать. Впрочем, новая волна мирового роста зародится после президентских выборов в Штатах и, скорее всего, плавно перетечет в рождественское ралли. Но далеко не факт, что она коснется рублевых активов", - пишет Антонов.