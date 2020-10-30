Индекс Мосбиржи проведет торги пятницы в диапазоне 2650-2750 пунктов - "Фридом Финанс"

Аналитики "Фридом Финанс" прогнозируют, что индекс Мосбиржи проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2650-2750 пунктов, сообщается в комментарии компании.

"Ожидаем разнонаправленную динамику рынка в целом. Не исключена и коррекция основных бумаг в пределах 2%, так как ряд инвесторов предпочтет не оставлять длинные позиции на выходные. Будут отыгрываться движения на внешних сырьевых и фондовых площадках", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке Георгий Ващенко.