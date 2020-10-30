Утренние прогнозы: ниже 2700 пунктов по индексу Мосбиржи

В пятницу аналитики прогнозируют негавтиное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи уйдет ниже 2700 пунктов.

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России складывается неблагоприятный. Предполагается негативный старт на российском рынке и возвращение индекса Мосбиржи ниже 2700 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,9%, в диапазоне 2685-2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2680, 2670 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2710, 2720 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить нисходящее движение в район 2670-2680 пунктов".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торги в пятницу в "отрицательной зоне". Наиболее сильно пострадает "нефтянка" из-за продолжающегося падения цен на нефть. Особых рисков переноса позиций через выходные нет, вряд ли за субботу и воскресенье произойдет что-то важное для рынков, но распродажи под вечер могут усилиться, если американские индексы не развернутся вверх. А этого можно ждать в любой момент - рынки очень волатильный, да и огромный объем закачанных в мировую экономику денег куда-то надо девать".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Наиболее вероятным сценарием на пятницу считаем движение в направлении середины диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Позитивных факторов, которые могли бы переломить снижение рынка, на данный момент нет. Среднесрочная картина по индексу остается негативной".