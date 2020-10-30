Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 30 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе после публикации данных о рекордном росте ВВП США в минувшем квартале. Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

В среду американский рынок акций заметно упал в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. При этом индикатор Dow продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня - 3,43%. Значение S&P 500 уменьшилось на 3,53%, Nasdaq - на 3,73%. По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения коронавирусом в США за минувшие семь дней третий день подряд побило рекорд, составив 71,83 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу. Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов, которые пройдут на следующей неделе, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,45%. Индикатор снижается пятый день подряд и может продемонстрировать максимальное недельное падение более чем за два месяца. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,89%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 мск опустился на 1,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,55%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в пятницу утром после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев. Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $36,98 за баррель, что на 1,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 3,8%, до минимального значения с 29 мая. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $35,64 за баррель, что на 1,47% ниже уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подешевели на 3,3% - до минимума с 1 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19. Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась всего в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,826 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,023 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 29 октября вырос всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 709,35 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-13R" (+0,9%), "РЖД-001P-20R" (+0,37%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-01" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "ЕвроХим-001P-03" (-0,39%), "ЕвроХим-001P-06" (-0,3%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) (ПСБ) в полном объеме разместил 3-летние облигации серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 6,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 23 октября.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило ставку 1-го купона выпуска жилищных облигаций с ипотечным покрытием объемом 7 млрд 244,692 млн рублей на уровне 5,2% годовых. Сбор заявок прошел 28 октября. Техразмещение запланировано на 30 октября. Дата погашения выпуска - 28 ноября 2050 года. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК, входит в "А-Проперти" владельца телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-01 на уровне 8,5% годовых и увеличило объем размещения до 4 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению 8,68% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 29 октября. Техразмещение выпуска запланировано на 3 ноября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом до 20 млрд рублей. В рамках 25-летней программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. На данный момент облигаций компании в обращении нет.

ПАО "ГТЛК" установило финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций серии БО-06 объемом 1 млрд 842,605 млн рублей на уровне 100,1% от номинала. Ориентиру соответствует доходность оферте с исполнением 27 октября 2022 года на уровне 7% годовых. Сбор заявок прошел 29 октября. Первоначально компания планировала ко вторичному размещению облигации в объеме до 4 млрд рублей, ориентир по цене составлял не ниже 100% от номинала, в процессе маркетинга он был один раз повышен. Вторичное размещение бондов проходит в день исполнения оферты по бондам. Десятилетний выпуск объемом 4 млрд рублей был размещен в ноябре 2015 года по ставке 14,75% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты через два года - 6,88% годовых.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 17-18-го купонов бондов 1-й серии в размере 11,3% годовых. Дебютный 10-летний выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона составляет 10% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 11 ноября.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 7% годовых. Компания завершила размещение 10-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 600 млн рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 10,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 18 ноября.

Кроме того, ПАО "ТрансФин-М" досрочно погасило облигации серии БО-35 объемом 2 млрд 480 млн рублей, выкупленные ранее в полном объеме в рамках оферты. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 2,48 млрд рублей в октябре 2014 года. Ставки 1-12-го купонов установлены в размере 10% годовых. Ставка текущего купона - 6,25% годовых. По выпуску 28 октября состоялась оферта. Компания подобным образом досрочно погасила еще три выпуска облигаций, выкупленных ранее по офертам, - серий БО-32 - БО-34 на общую сумму 7,4 млрд рублей.