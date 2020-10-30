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30 октября 2020 года 09:40

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая текущего года

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу.. Цены на нефть поднимаются в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе после публикации данных о рекордном росте ВВП США в минувшем квартале.

Экономика США в третьем квартале подскочила на 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

"Первоначальное восстановление ВВП после снятия первой волны локдаунов было сильнее, чем мы изначально ожидали", - сказал аналитик Capital Economics Пол Эшворт, которого цитирует CNBC.

Однако он отметил, что на фоне рекордного числа новых случаев заражения коронавирусом в последние дни и низкой вероятности принятия новых мер поддержки экономики США до начала следующего года, "дальнейший прогресс будет намного медленнее".

В среду американский рынок акций заметно упал в связи с опасениями по поводу роста числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 и его последствиями для восстановления экономики. При этом индикатор Dow продемонстрировал самое существенное однодневное падение с 11 июня - 3,43%. Значение S&P 500 уменьшилось на 3,53%, Nasdaq - на 3,73%.

По состоянию на вторник среднее число новых случаев заражения коронавирусом в США за минувшие семь дней третий день подряд побило рекорд, составив 71,83 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 40 тыс., до 751 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 791 тыс., а не 787 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 775 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Трейдеры также оценивали корпоративные отчеты. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания Kraft Heinz Co. (SPB: KHC) получил скорректированную прибыль, превысившую ожидания аналитиков, и улучшил годовой прогноз. Акции компании подорожали на 2,8%.

Котировки Comcast Corp. (SPB: CMCSA) повысились на 2,6%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения сократил чистую прибыль в третьем квартале 2020 года, но выручка компании превзошла ожидания во всех трех бизнес-сегментах.

Рыночная стоимость Moderna Inc. (SPB: MRNA) выросла на 8,4%. Результаты фармкомпании по итогам третьего квартала оказались лучше прогнозов. Помимо этого, Moderna заявила, что готовится к запуску производства вакцины от коронавируса и уже подписала соглашения с правительствами ряда стран.

Акции технологических компаний, которые опубликовали отчетность после закрытия торгов в четверг, также подорожали. Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) прибавили в цене 3,7% и 1,5% соответственно. Котировки Facebook Inc. (SPB: FB) выросли на 4,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,1%.

Цена бумаг ConocoPhillips (SPB: COP) поднялась на 1,3%. Нефтяная компания завершила третий квартал с чистым убытком, однако скорректированный показатель оказался выше прогноза.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 139,16 пункта (0,52%) и составил 26659,11 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 39,08 пункта (1,19%) - до 3310,11 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 180,72 пункта (1,64%) и составил 11185,59 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу.

Инвесторы ожидают итогов американских президентских выборов, которые пройдут на следующей неделе, а также новых мер поддержки экономики США и европейских стран, пишет Associated Press. В четверг Европейский центральный банк (ЕЦБ) просигнализировал о возможности скорректировать свои инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:27 мск опустился на 1,32%. Индикатор снижается пятый день подряд и может продемонстрировать максимальное недельное падение более чем за два месяца, отмечает Trading Economics.

Безработица в Японии в сентябре составила 3%, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и связи. Это минимальный уровень с мая 2017 года. Аналитики ожидали роста показателя до 3,1%. Количество безработных в стране в сентябре выросло на 0,5% до 2,06 млн.

Другой важный индикатор рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 103 открытых вакансий против 104 месяцем ранее, сообщило министерство здравоохранения и труда. Это самый низкий уровень с декабря 2013 года.

Накануне Банк Японии по итогам двухдневного заседания сохранил прежние параметры денежно-кредитной политики. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций Японии - около нуля. Японский ЦБ ухудшил прогноз снижения ВВП страны на текущий финансовый год, завершающийся в марте 2021 года, до 5,5% с ожидавшихся ранее 4,7%.

В лидерах падения оказались акции производителя полупроводников Advantest Corp., которые дорожают на 9,8%. Цена бумаг Fanuc Corp., специализирующейся на выпуске промышленных роботов, повышается на 3,1%, производителя бытовой электроники Panasonic Corp. - на 4,1%.

Котировки производителя электронных компонентов Alps Alpine Co. снижаются на 5,9%, Hitachi Ltd. - на 5,5%. Рыночная стоимость автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. также уменьшается на 5,5%.

Акции азиатских поставщиков Apple дешевеют после публикации отчета американской компании за четвертый финансовый квартал. Капитализация японской Taiyo Yuden Co., в частности, снижается на 2,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 мск снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,89%.

В четверг власти Китая представили план развития экономики на период до 2035 года и программу развития экономики на период с 2021 по 2025 гг. Среди приоритетов, обозначенных китайской Компартией, - наращивание внутреннего потребления, а также самообеспечение страны научными разработками и технологиями.

Лидером роста на торгах в Гонконге является производитель электроники Xiaomi Corp., бумаги которого дорожают на 3,2%. Котировки автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. повышаются на 0,4%.

В то же время, бумаги китайского поставщика Apple AAC Technologies Holdings Inc. теряют в цене 1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 мск опустился на 1,5%.

Объем промышленного производства в Южной Корее в сентябре подскочил на 8% в годовом выражении после падения на 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют статистические данные, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали роста промпроизводства на 1,7%, пишет Trading Economics. Темпы роста показателя стали максимальными с февраля. По сравнению с предыдущим месяцем объем промпроизводства в стране увеличился на 5,4% при прогнозе роста на 3%.

Розничные продажи в Южной Корее в сентябре выросли на 4,4% после подъема на 0,3% месяцем ранее. В помесячном выражении продажи увеличились на 1,7% по сравнению с ростом на 3% в августе.

Котировки акций Samsung Electronics Co. снижаются на 1,6%, LG Display - на 2,1%.

Бумаги автопроизводителя Kia Motors Corp. дешевеют на 3,8%, Hyundai Motor Co. - на 2,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов потерял 0,55%.

Акции Commonwealth Bank of Australia подорожали на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group Ltd. - на 0,6%.

Рыночная стоимость горнодобывающей BHP Group уменьшилась на 0,7%, Rio Tinto - выросла на 1,6%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после падения накануне до минимальных значений за пять месяцев.

Октябрь, вероятно, станет наихудшим месяцем для нефтяного рынка с мая этого года: Brent подешевела в текущем месяце на 7%, WTI - более чем на 9%.

Давление на рынок оказывает рост добычи в Ливии, который совпал по времени со второй волной коронавируса в Европе и США, отмечают эксперты.

"Сейчас в центре внимания COVID-19 и его последствия для спроса на нефть", - говорит аналитик Oanda Asia Pacific Джеффри Хэлли.

"Уже понятно, что Европу накрыла вторая волна пандемии коронавируса, и восстановление спроса на нефть не будет таким, как ожидал рынок. Очевидно, что потребление в Европе сократится", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $37,8 за баррель, что на $0,15 (0,4%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,47 (3,8%), до минимального значения с 29 мая.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $36,2 за баррель, что на $0,03 (0,08%) выше уровня предыдущей сессии. В четверг фьючерсы подешевели на $1,22 (3,3%) - до минимума с 1 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на этой неделе объявил о "новом этапе" борьбы с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря. Германия сообщила о закрытии широкого круга общественных заведений из-за роста заболеваемости COVID-19.

Тем временем, США в четверг поставили очередной рекорд по числу заболевших COVID-19 - в стране было зафиксировано более 91 тыс. новых случаев.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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