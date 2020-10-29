Рубль вечером возобновил укрепление к доллару и евро на фоне улучшения настроений на внешних рынках

Москва. 29 октября. Доллар и евро вновь перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль возобновил повышение к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений на внешних рынках.

Курс доллара США составил 79,15 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,29 руб./EUR1, подешевев на 73,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,6 копейки - до 85,06 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером возобновил укрепление к доллару и евро в ходе волатильных торгов. Настроения игроков улучшились благодаря благоприятным данным американской макроэкономической статистики, при этом более существенный рост рубля к евро обусловлен динамикой этой валюты на Forex. Евро активно дешевеет к доллару на глобальном рынке на заявлениях Европейского центрального банка (ЕЦБ) о возможности расширения в дальнейшем программы стимулирования экономики из-за пандемии.

Экономика США в третьем квартале подскочила на рекордные 33,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Между тем аналитики в среднем прогнозировали менее значительный скачок: респонденты Trading Economics предполагали рост на 31%, опрошенные MarketWatch - на 33%.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 40 тыс., до 751 тыс. человек - это минимальное число новых заявок с середины марта, незадолго до того, как пандемия коронавируса привела к практически полной остановке экономики США. Однако показатель остается значительно выше докризисного уровня, и темпы снижения замедляются.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил ставки на текущих уровнях и не стал менять объем экстренной программы выкупа активов, но просигнализировал о возможности скорректировать инструменты на основе декабрьских макроэкономических прогнозов.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

Совет управляющих ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих уровнях или ниже до тех пор, пока инфляция не будет "уверенно" приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%

ЕЦБ также не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,35 трлн евро, как и ожидали эксперты.

При этом в сообщении ЕЦБ говорится, что новый раунд макроэкономических прогнозов в декабре позволит регулятору тщательно оценить экономический прогноз и баланс рисков. На основе этих обновленных оценок совет управляющих надлежащим образом "откалибрует" имеющиеся инструменты, чтобы обеспечить сохранение благоприятных финансовых условий для поддержки экономического восстановления и противодействия негативному влиянию пандемии коронавируса на инфляцию.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции сказала, что меры в рамках денежно-кредитной политики, принятые ЕЦБ с начала марта, помогают сохранить благоприятные финансовые условия в еврозоне. "В то же время в условии текущих рисков, явно смещенных в сторону понижения, совет управляющих будет внимательно оценивать поступающую информацию, включая развитие ситуации с пандемией, перспективы выпуска вакцин и динамику валютных курсов", - отметила глава ЕЦБ.

Тем временем, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца в стране закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

Количество выявленных за сутки новых случаев заражений коронавирусом по всему миру за последние сутки вновь резко возросло и составило 404 159, сообщает в четверг Всемирная организация здравоохранения.

По сравнению с предыдущим днем число зараженных за сутки возросло почти на 40 тыс. человек. Тем не менее, число новых заражений пока не побило антирекорд в 468 409 случаев, установленный 24 октября.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 44 млн инфицированных, свыше 1,1 млн человек умерли от последствий заражения. Эксперты полагают, что коронавирусом, вероятно, переболели больше человек, чем выявлено, причем многие - в легкой форме.

Как сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24", инфляция в России уже около таргета в 4%, но в конце 2020 года и начале 2021 года будут преобладать дезинфляционные факторы. "Мы сейчас проводим мягкую денежно-кредитную политику, направленную как раз на то, чтобы вернуть инфляцию к таргету, к 4%, хотя, надо сказать, последние события показывают, что инфляция уже на цели - около 4%", - сказала Набиуллина.

"Тем не менее, развитие пандемии, последние данные говорят о том, что, скорее всего, в следующем году и в конце этого года будут преобладать дезинфляционные факторы", - добавила глава ЦБ.

ЦБ по-прежнему видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в базовом сценарии 2021 год также будет годом мягкой денежно-кредитной политики, отметила Набиуллина.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, значительную часть четверга рубль находился под давлением, причем евро уверенно направлялся в сторону исторических максимумов, доллар был вблизи весенних пиков. "Рост заболеваний COVID 19 в странах ЕС, где уже начались повторные локдауны экономик, и неопределенность исхода президентских выборов в США приводят к повышенной волатильности на валютных рынках и бегству от рисков. В среду на фоне глобального risk off все валюты emerging markets снижались, а рубль оказался в числе аутсайдеров, однако к вечеру четверга настроения улучшились и рынки стали восстанавливаться. Рубль также перешел к коррекционному повышению в обеих парах ", - говорит Капитанов.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером лишь слегка сократили темпы падения после достижения минимальных уровней более чем за четыре месяца, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг упала на 4,32% - до $37,43 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 4,17% - до $35,83 за баррель.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки - до 11,1 млн баррелей в сутки.

"Мы полагаем, что в начале ноября давление на рубль может усилиться под влиянием ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер, которые будут поддерживать спрос на защитные активы в виде доллара. Кроме того, затянувшееся согласование нового пакета экономической помощи в США также будет сдерживать аппетит инвесторов к риску, в том числе на развивающихся рынках. Более того, не исключено, что итоги переговоров по выделению пакета помощи не оправдают ожиданий инвесторов, что усилит их бегство с рынков EM. При этом, в паре с евро рубль может испытать дополнительное давление из-за укрепления единой европейской валюты в случае расширения ЕЦБ объема выкупа европейских активов", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 26 и 27 октября продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ в целом продал валюту на 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 30 октября на 1,3179 рубля, до 78,8699 руб./$1, и поднял курс евро на 1,3379 рубля, до 92,6011 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 1,1589 рубля по отношению к среде и составил 79,2329 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 87,13 копейки и составил 79,2138 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 812,507 млн, из которых $920,866 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 891,641 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 1,3655 рубля, до 92,9404 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 66,98 копейки и составил 92,7221 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR604,671 млн, из которых EUR210,344 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR394,327 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,56% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.