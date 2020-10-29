29 октября 2020 года 18:54
Цены евробондов РФ в четверг приостановили падение, но сил для роста у рынка было недостаточно
Москва. 29 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рыках, но сил для формирования тенденции к росту у инвесторов было недостаточно. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30".
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 35 базисных пунктов по отношению к закрытию 28 октября и составила 115,5% от номинала, что соответствует доходности 2,09% годовых (снижение на 12 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).
Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась всего на 0,7 базисного пункта относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,945% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта - до 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 12,5 пункта и составил 195,5 базисного пункта.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к среде на 23 базисных пункта - до 137,22% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,495% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 18 базисных пунктов - до 132,38% от номинала (доходность выросла также на 1 пункт и составила 3,47% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 2,5 базисного пункта - до 114,55% от номинала, что соответствует доходности 1,975% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 109,58% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 1,46% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 1 базисный пункт - до 132,1% от номинала (доходность не изменилась и составила 3,41% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 2,5 базисного пункта, до 112,75% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта, до 2,18% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций не сформировалось какой-то яркой динамики на фоне пониженной активности торгов. При этом небольшой спрос присутствует лишь в "коротких" выпусках евробондов РФ. Некоторые инвесторы решили прикупить подешевевшие с начала недели бумаги, но спрос был точечным и присутствовал в основном лишь в наименее рискованном "коротком" сегменте рынка. В целом же наши бумаги являются заложниками общемировой конъюнктуры, и в условиях возросшей неопределенности многие участники рынка предпочли занять выжидательную позицию перед предстоящими на следующей неделе президентскими выборами в США, а также на фоне все более нарастающей второй волны коронавирусной эпидемии", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Евгений Александров.
Опубликовано: /Финмаркет/
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