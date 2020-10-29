Тактически момент для покупок акций РФ наступит не раньше недели выборов в США, стоит сохранять захеджированные и нейтральные позиции - BCS GM

BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 28 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

По итогам проведенного исследования эксперты пришли к выводу, что развивающиеся рынки и Россия остаются вне глобального фокуса - инвесторы обеспокоены вспышкой COVID-19 в Европе и США и пытаются предсказать итоги выборов в Соединенных Штатах, которые состоятся в следующий вторник. "Мы по-прежнему считаем, что тактически момент для покупок на российском рынке может наступить не раньше недели выборов, и рекомендуем сохранять захеджированные и нейтральные позиции", - пишут они.

Как говорится в обзоре, на минувшей неделе приток капитала в российские акции через ETF составил $18 млн.

"В частности, RSX, который по-прежнему является крупнейшим российским ETF, за один вторник зафиксировал приток в размере $10 млн, тогда как за неделю притоки во все российские ETF достигли $13 млн. Очевидно, объем оказался ничтожно малым, но для настроений инвесторов неделя стала лучшей с августа с точки зрения потоков. Напомним, еженедельные оттоки в конце сентября-начале октября достигали $100 млн", - отмечается в материалах BCS Global Markets.

Тем временем розничные инвесторы продолжили увеличивать длинные позиции в условиях текущей волатильности. Средний объем длинных позиций в наиболее ликвидных бумагах, торгующихся на "Московской бирже", подскочил на 2,7% по итогам недели, завершившейся в среду. Короткие позиции сократились еще на 10% - "медведи" продолжили фиксировать прибыль. Потоки институционалов на прошлой неделе были почти идеально сбалансированы между покупками и продажами. Розничные инвесторы наращивали "лонги" в течение последних двух месяцев с тех пор, как индекс РТС упал ниже 1250 пунктов.

"Мы впечатлены тем, как российские розничные инвесторы справляются с обвалами на рынке и продолжают увеличивать длинные позиции в условиях текущей волатильности. Мы отмечаем сильный потенциал роста рынка более 40% на горизонте 12 месяцев, что также соответствует сильной фундаментальной рекомендации "покупать", - говорится в отчете экспертов инвестбанка.