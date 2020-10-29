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Главная / Мнения аналитиков / Текущий курс рубля является слишком слабым - "Открытие Брокер"
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29 октября 2020 года 16:46
Текущий курс рубля является слишком слабым - "Открытие Брокер"
Текущий курс рубля является слишком слабым и оправдывается лишь спекулятивным моментом наличия множества рисков на глобальном рынке, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль следует глобальной тенденции бегства от риска, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. "Чуть более слабый евро объясняется ожиданиями того, что ЕЦБ может объявить о планах по дальнейшему стимулированию. Впрочем, они вряд ли будут более масштабными, чем у ФРС. Естественно, что дополнительное давление на рубль оказывает нефть, - пишет специалист. - В целом текущий курс рубля является слишком слабым и оправдывается лишь спекулятивным моментом наличия множества рисков на глобальном рынке. Поэтому смягчение восприятия этих рисков способно провести резкий разворот в динамике российской валюты".
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29 октября 2020 года 19:45
Москва. 29 октября. Доллар и евро вновь перешли к снижению на "Московской бирже" в четверг вечером, в ходе волатильных торгов рубль возобновил повышение к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений на внешних рынках. читать дальше
.29 октября 2020 года 19:30
Москва. 29 октября. Рынок акций РФ к закрытию торгов в четверг скорректировался вверх на фоне ослабления распродаж в нефти (Brent падала к уровням апреля, в район $36,6 за баррель, но затем отыграла более $1) и коррекционного отскока в США на фоне сильной статистики по ВВП за III квартал; индекс МосБиржи превысил 2700 пунктов, индекс РТС отскочил к 1080 пунктам (днем индикатор обновил минимум с апреля, опустившись в район 1060 пунктов). читать дальше
.29 октября 2020 года 18:54
Москва. 29 октября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг приостановили падение на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рыках, но сил для формирования тенденции к росту у инвесторов было недостаточно. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях закрытия предыдущего дня; исключение составил лишь спред для выпуска "Россия-30". читать дальше
.29 октября 2020 года 18:38
Корректировка условий соглашения ОПЕК+ может стать драйвером возвращения Brent в ценовой диапазон последних месяцев — $39-43/барр. в условиях устойчивого восстановления спроса в Азии, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Нефтетрейдеры сообщают о растущем спросе Китая и Индии на рынке... читать дальше
.29 октября 2020 года 18:07
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов удержится в диапазоне 2700-2750 пунктов и в четверг утром постарается развить отскок и протестировать верхнюю границу диапазона, говорится в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. "Локально ключевую... читать дальше
.29 октября 2020 года 17:15
Тактически момент для покупок акций РФ наступит не раньше недели выборов в США, стоит сохранять захеджированные и нейтральные позиции - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 28 октября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По... читать дальше
.29 октября 2020 года 16:25
Общая слабость рынка не позволяет рассчитывать на уверенное повышение акций Сбербанка - "Велес Капитал"
Общая слабость рынка не позволяет рассчитывать на уверенное повышение акций Сбербанка, возможный коррекционный отскок ограничен отметками 208-215 рублей, говорится в комментарии "Велес Капитала". "Сбербанк в четверг сообщил о росте чистой прибыли группы за 3-й квартал текущего года по МСФО на... читать дальше
.29 октября 2020 года 16:05
"ВТБ Капитал" поднял рекомендацию для акций "Обуви России" до "покупать" в связи с падением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России") с "держать" до "покупать" в связи с падением котировок, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", была оставлена без... читать дальше
.29 октября 2020 года 15:42
Падение S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг может приостановиться, и индекс будет консолидироваться в диапазоне 3270-3340 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы "медведями". Нисходящий пробой фигуры "флаг"... читать дальше
.29 октября 2020 года 15:40
Москва. 29 октября. Доллар и евро отыграли потери первой половины дня и перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растерял утренний прирост и дешевеет к бивалютной корзине в условиях роста волатильности на большинстве мировых рынков, обусловленного, в том числе, бегством инвесторов из рисковых активов и падающей нефтью. читать дальше
.29 октября 2020 года 15:19
Продолжающийся спад настроений на рынке нефти является временным, говорится в комментарии Julius Baer. Возобновление пандемии в Европе пугает финансовые рынки и оказывает давление на цены на активы по всем направлениям, констатирует главный макроэкономист и руководитель направления перспективных... читать дальше
.29 октября 2020 года 14:45
Инвестиционная компания Sova Capital рекомендует миноритариям KAZ Minerals принять оферту на выкуп акций, говорится в обзоре инвесткомпании. Ранее стало известно, что крупнейшие совладельцы KAZ Minerals Владимир Ким и Олег Новачук хотят выкупить компанию: через Nova Resources B.V.... читать дальше
.29 октября 2020 года 14:20
Рост доходности казначейских облигаций США вызван ожиданием большого предложения, а не разворотом тренда - Julius Baer
Рост доходности казначейских облигаций США вызван ожиданием большого предложения на следующей неделе, а не разворотом тренда, отмечается в комментарии Julius Baer. По мнению эксперта банка Маркуса Алленшпаха, факты говорят о том, что центральные банки, скорее всего, увеличат поглощение... читать дальше
.29 октября 2020 года 14:01
Альфа-банк считает финансовые результаты Яндекса за III квартал 2020г позитивными для акций компании
Аналитики Альфа-банк считают финансовые результаты "Яндекса" за 3К20 позитивными для акций компании, говорится в обзоре банка. "Компания YNDX представила сильные финансовые результаты за 3К20 – главный сюрприз преподнесла рентабельность, так как консолидированная EBITDA опередила... читать дальше
.29 октября 2020 года 13:26
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе - "Атон"
Предлагающая инвесторам высокоэффективную бизнес-модель Северсталь остается фаворитом в секторе российских производителей стали, отмечается в аналитическом материале "Атона". Аналитики "Атона" провели сравнительный анализ компаний российского стального сектора по итогам публикации сильных... читать дальше
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