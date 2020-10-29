Рубль днем развернулся вниз к доллару и евро на фоне возобновившей падение нефти

Москва. 29 октября. Доллар и евро отыграли потери первой половины дня и перешли к повышению на "Московской бирже" в четверг днем; рубль растерял утренний прирост и дешевеет к бивалютной корзине в условиях роста волатильности на большинстве мировых рынков, обусловленного, в том числе, бегством инвесторов из рисковых активов и падающей нефтью.

Курс доллара США составил 79,54 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 93,08 руб./EUR1, подорожав на 5,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 19,28 копейки - до 85,63 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 30 октября на 1,3179 рубля, до 78,8699 руб./$1, и поднял курс евро на 1,3379 рубля, до 92,6011 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял рост первой половины дня и на дневных торгах снижается к доллару евро. Участники большинства мировых рынков продолжают избавляться от рисковых активов, в том числе валют развивающихся стран, на фоне роста числа заражений коронавирусом в мире и введения более строгих ограничительных мер во Франции и Германии.

Кроме того, давление на рынки продолжает оказывать неопределенность результатов президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе. Надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в среду с объявлением "нового этапа" в борьбе с распространением CОVID-19, который предусматривает частичный локдаун с пятницы. Новые ограничительные меры продлятся как минимум до 1 декабря, сообщил президент.

Новые ограничения в связи с распространением коронавируса также вводятся в Германии - со 2 ноября как минимум до конца месяца в стране закрывается целый ряд общественных заведений, заявила канцлер Ангела Меркель.

Локдауны в Европе подогрели дискуссию о неожиданных стимулах Европейского центрального банка (ЕЦБ) перед заседанием регулятора в четверг. Большинство экспертов и аналитиков ожидают, что ЕЦБ не станет менять параметры денежно-кредитной политики на октябрьском заседании, но даст сигнал о готовности увеличить объем стимулов в декабре.

Экономисты и инвесторы хотят получить от председателя ЕЦБ Кристин Лагард сигнал о том, что регулятор практически гарантированно примет дополнительные меры поддержки до конца текущего года, и, вероятно, будут разочарованы, если не получат такого сигнала, пишет Bloomberg.

Тем временем, как сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24", инфляция в России уже около таргета в 4%, но в конце 2020 года и начале 2021 года будут преобладать дезинфляционные факторы. "Мы сейчас проводим мягкую денежно-кредитную политику, направленную как раз на то, чтобы вернуть инфляцию к таргету, к 4%, хотя, надо сказать, последние события показывают, что инфляция уже на цели - около 4%", - сказала Набиуллина.

"Тем не менее, развитие пандемии, последние данные говорят о том, что, скорее всего, в следующем году и в конце этого года будут преобладать дезинфляционные факторы", - добавила глава ЦБ.

ЦБ по-прежнему видит пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в базовом сценарии 2021 год также будет годом мягкой денежно-кредитной политики, отметила Набиуллина.

Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к резкому снижению и находятся вблизи минимальных уровней более чем за четыре месяца, свидетельствуют данные Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг упала на 4,24% - до $37,46 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $2,08 (5,1%), до минимума с 12 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени обвалилась на 4,44% - до $35,73 за баррель. В среду фьючерсы подешевели на $2,18 (5,5%).

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали увеличение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 октября, на 4,3 млн баррелей - максимальными темпами с июля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост запасов на 200 тыс. баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 90 тыс. баррелей, дистиллятов - на 4,5 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение на 700 тыс. баррелей и 2,5 млн баррелей соответственно.

Добыча нефти в США на прошлой неделе увеличилась на 1,2 млн баррелей в сутки - до 11,1 млн баррелей в сутки.

"Поводом для ослабления рубля стала ситуация на западных рынках, глобальные тренды продолжат определять направление его динамики в ближайшее время, и вряд ли стоит ждать от них позитива. Этот же фактор сказался на нефти, цена Brent ушла к $37,5 за баррель в том числе и из-за неожиданного роста запасов в США, что усиливает падение рубля относительно прочих валют развивающихся экономик. Динамика российской валюты в среднесрочной перспективе во многом будет зависеть от итогов выборов в США, так, победа демократов, даже если не приведет к фактическому усилению санкционного давления, все равно вызовет локальный выход из российских активов", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Мы полагаем, что в начале ноября давление на рубль может усилиться под влиянием ухудшения глобальной эпидемиологической обстановки и ужесточения ограничительных мер, которые будут поддерживать спрос на защитные активы в виде доллара. Кроме того, затянувшееся согласование нового пакета экономической помощи в США также будет сдерживать аппетит инвесторов к риску, в том числе на развивающихся рынках. Более того, не исключено, что итоги переговоров по выделению пакета помощи не оправдают ожиданий инвесторов, что усилит их бегство с рынков EM. При этом, в паре с евро рубль может испытать дополнительное давление из-за укрепления единой европейской валюты в случае расширения ЕЦБ объема выкупа европейских активов (хотя такое укрепление может себя быстро исчерпать на фоне новостей о дальнейшем ускорении темпов пандемии в европейском регионе). В то же время мы ожидаем, что продажи валюты Банком России ограничат потери рубля: если доллару и евро и удастся обновить сентябрьские максимумы", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

ЦБ РФ 26 и 27 октября продавал валюту на 9,8 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На прошлой неделе ЦБ РФ в целом продал валюту на 43,1 млрд рублей.

В дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила, которые в период с 7 октября по 6 ноября составляют 5,8 млрд рублей в день, Банк России с 1 октября 2020 года до 30 декабря проводит дополнительные операции по продаже валюты, оставшейся от сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER), в объеме 2,9 млрд рублей в день.

Кроме того, с 26 октября регулятор приступил к продаже валюты в рамках конвертации средств ФНБ для покупки акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT). Объем дополнительных продаж валюты (с учетом сделок по Сбербанку и "Аэрофлоту") в день не должен превышать 4 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,49% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок остались на прежнем уровне - 4,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца также не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 4,56% и 4,65% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - до 4,67% годовых.