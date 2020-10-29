Падение индекса S&P500 в четверг может приостановиться - "Фридом Финанс"

Падение S&P500 в ходе предстоящей сессии в четверг может приостановиться, и индекс будет консолидироваться в диапазоне 3270-3340 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 демонстрирует перехват краткосрочной инициативы "медведями". Нисходящий пробой фигуры "флаг" привел к распродаже. Индекс широкого рынка завершил торги среды ниже 100-дневной скользящей средней, чем ухудшил свои среднесрочные перспективы. На краткосрочном горизонте вероятна некоторая пауза после трех дней падения", - отмечает младший аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.